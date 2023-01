Pailita enfrentó feroces críticas por mujer de la que está enamorado: “Déjenme ser feliz”

Pailita nuevamente está enamorado y emparejado. Y no con cualquier mujer, sino que nada menos que con Skarleth, la joven con la que salía antes de ser famoso.

Resulta que la joven es de Punta Arenas. Y conoce hace tiempo al cantante, con el cual mantuvo una relación que habría terminado, según las malas lenguas, por una supuesta infidelidad.

Sin embargo, el amor todo lo puede dicen. Y ahora, el intérprete de Parcera se habría dado una nueva oportunidad con la rubia.

“Pailita y su ex se volvieron a seguir. Por otro lado, el ex de Skarleth ha estado subiendo historias muy tristes”, dieron la alarma en el sitio Biitchpostingcl.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FARÁNDULA, ACTUALIDAD EVENTOS Y MÁS✨🍿 (@biitchpostingcl)

Pailita y su defensa

Entonces, en un impensado gesto, el artista contestó al posteo. Y aclaró su situación, confirmando que efectivamente había regresado con su ex.

“Gente comentando como si viviera con nosotros, la Skarleth hizo más que cualquier mina ha hecho por mí. Nos conocimos antes de todo esto que estoy viviendo, a pesar de lo que pasó nunca nos tuvimos mala, ustedes fueron los que agrandaron todo y armaron sus expectativas”, lanzó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝐒𝐤𝐚𝐫𝐥𝐞𝐭𝐡🧝🏻‍♀️ (@skarleeeeeeeeeth)

Y agregó que “sí estamos felices a ustedes no les tiene porque importar, ella es libre de tomar sus decisiones, sus papás me conocen y todo, siempre fui respetuoso con ella. Si ella terminó con el loco es porque no la llenaba y punto, dejen de meterse en la vida de los demás como si ustedes fueran muy santos”.

Luego, indicó que “la voy a hacer entera feliz y sus comentarios no nos van a mover la rama, acostúmbrense a vernos juntos, yo hago feliz a miles de personas, déjenme ser feliz a mí, weón. Bendiciones”.

De esta forma, Pailita defendió su reconciliación, dejando claro que está más que contento con Skarleth y no le importan los haters que quieren aportillar su relación.