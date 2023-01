Pidió un aumento y tiempo para trabajar: periodista César Fuenzalida detalla su despido de Chilevisión

“Quedé de una pieza, me dijeron que era por necesidades de la empresa”, relata César Fuenzalida, quien el 19 de diciembre de 2022, antes de las fiestas de fin de año, fue despedido de Chilevisión.

Quien fuera el icónico notero de Contigo en Directo, programa vespertino de la señal de Viacom, detalló en entrevista con LUN lo que gatilló la desvinculación.

Por cierto, en el canal ha habido un éxodo de rostros periodísticos, como los experimentados Alejandro Vega y Julio Sánchez, con trayectoria en reportajes. También partió Carolina Garrido, quien permaneció 20 años en CHV.

La primera conversación

Todo comenzó cuando César Fuenzalida sostuvo una conversación con Antonio Peredo, productor ejecutivo del programa. “Estaba en un proceso de llegar a un nuevo acuerdo, no económico, sino que de tiempo“, explicó.

“Yo era de los movileros que menos ganaba en el canal y pregunté si podía haber un aumento, pero el productor me dijo que era imposible”, agregó Sepúlveda.

En ese punto, el periodista le expuso a Peredo que necesitaba horas libres para “buscar otras peguitas” que complementaran su sueldo. Incluso manifestó que no tenía problemas en hacer el móvil y el reportaje semanal.

“En las fiestas fue poco lo que pude celebrar”

Con el tiempo, la carga laboral de César Fuenzalida en Chilevisión comenzó a aminorar y pudo realizar “pitutos”, vinculados al mundo del emprendimiento. Sin embargo, a mediados de diciembre, tuvo un entrevero con el productor.

“Yo le comenté que necesitaba tales días y no le pareció”, relató el notero. “Golpeó la mesa y dijo que no había acuerdo. Me dijo que tenía que hablar con otra gerenta, con quien hablé, y ella comentó que ‘iba a instalar el tema’. Yo planteé que me podían descontar las horas que no iba a estar y me dijo ‘lo vamos a ver'”.

Todo se definió el 19 de diciembre. Una hora antes de salir al aire, Fuenzalida recibió su carta de despido. Ello, en plena previa de Navidad y Año Nuevo. Aseguró que su afán no era renunciar al cargo y que su intención fue plantear soluciones y posibilidades.

Y tampoco lo dejaron despedirse en pantalla. “En las fiestas fue poco lo que pude celebrar, la verdad, con quienes uno ama trata de cobijarse y volver a tomar fuerzas para seguir avanzando, no queda más“, sentenció.