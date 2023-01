“Nos volvimos un país penca”: José Miguel Viñuela y su furioso descargo por Año Nuevo sin pirotecnia

José Miguel Viñuela se indignó. Y decidió realizar un gran descargo a través de sus redes sociales, donde calificó de “penca” al Año Nuevo.

Esto debido a que se suspendieron varios de los clásicos espectáculos pirotécnicos, como el Año Nuevo en el Mar en Valparaíso y Viña, y el show de la Torre Entel.

Un hecho que molestó al animador, quien culpó a las autoridades por la situación que dejó a miles de chilenos sin un festejo masivo.

“Primero, puedo entender que no hubiera fuegos artificiales en Valparaíso y Viña del Mar, desde el lado de las víctimas de los incendios. Empatizo con ellas y las entendemos… Lo que no puedo entender es que nos hayamos convertido en un país penca y fome. Ni Viña del Mar, ni Valparaíso, ni Santiago… penca, fome, amargado. El Año Nuevo más penca que me ha tocado…”, partió diciendo.

Viñuela y el peor Año Nuevo

Así, el ex Mega continuó: “No digo que hayan tenido que haber fuegos artificiales, pero por favor tuvimos un año para tener la capacidad de anticiparnos, y decir ‘ok, no habrá fuegos artificiales, porque es peligroso. Listo. Vamos a hacer un espectáculo de luces, en la Torre Entel’, no tengo idea…. un año, un año para preparar eso”.

Luego, se lanzó contra las autoridades. “Al final ustedes, señores políticos, se tiran la mierda para un lado y para el otro. Uno se le tira al alcalde, el alcalde se la tira al otro…”, comentó.

Y agregó que “siempre endosándose la responsabilidad unos con otros y al final quién paga, paga bolas tristes, paga la gente, por culpa de no ponerse de acuerdo las autoridades. Somos unos hueones pencas, lo digo abiertamente así, pudimos haber hecho algo para la gente, con luces, drones, o algo así, pero nada”.

“¿Dónde queda el alma del chileno, gozadora? ¿Un espectáculo para la gente? Una vergüenza y siguen tirándose la pelota, igual que con la Constitución, igual que en los acuerdos de seguridad”, añadió.

Finalmente, José Miguel Viñuela señaló que “la gente merece un espectáculo” y que “nos volvimos un país penca, triste, grave, en donde todo es malo, todo es una mierda, hipersensibles… hasta cuándo, me tienen hasta acá con eso”. ¿Qué tal?