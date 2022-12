“No voy a pasar ningún rato en el calabozo cul…”: Naya Fácil contó la acción que la libró de orden de arresto

Naya Fácil terminó con la dramática teleserie respecto a si se iría o no detenida debido a su litigio judicial con la alcaldesa de Caldera.

Recordemos que la edil demandó a la influencer por desnudarse en una iglesia de la comuna, hecho que ocurrió hace tres años y que, hasta el día de hoy, la mantiene en la mira de la justicia.

Por eso, esta semana, la joven tenía que acudir a una audiencia a la cual no se presentó. Y esto hizo que emitieran una orden de arresto en su contra.

“La media volaita. Qué rabia tengo, y pena. Ya no estoy ni ahí con nada, loco. Mañana es la audiencia cul**. Vieja conche***** de Caldera. El medio show que está haciendo. Y yo jamás hice nada tan grave para llegar a todo esto“, dijo.

Naya Fácil y su salvada

Así, la figura de redes sociales vivió todo un culebrón, donde estuvo incluso prófuga de la ley, arrancando de su domicilio para que no la llevaran hasta la tercera región.

“Jamás en mi vida pensé que iba a terminar así. No puedo dar mi ubicación, tengo que andar mal, oculta”, señaló un tanto desesperada en sus historias.

Luego, se declaró en rebeldía. “Voy a seguir en contra de la señora, ojalá no nos veamos porque yo me voy a volver loca, en ese tiempo que hice eso estaba quedando la cag… con los curas. No toqué nada, no rompí nada, yo no soy falta de respeto. Yo me altero con toda esta situación”, señaló.

Y ahora, durante las últimas horas, reveló qué, pese a todo el mal momento, había logrado zafar de la acción legal. “Les tengo una noticia, ¿adivinen qué? Chiquillos, Naya Fácil es libre. Qué felicidad, no voy a pasar ningún rato en el calabozo cul…”, indicó.

Y agregó que “ni siquiera me fui a presentar. Una seca la abogada que tengo ahora, mandamos la solicitud antes de ayer y hoy ya estamos listos”.

De esta forma, Naya Fácil manifestó que “mi abogada mandó una solicitud porque me iba a hacer cargo de la situación, pero que no me tuvieran una orden de detenerme, que era lo que me importaba”.