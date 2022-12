“No veo la polémica”: Neme le baja el perfil a la controversia en Twitter por su entrevista a la ministra Tohá

Este martes 27 de diciembre, las redes sociales, y especialmente Twitter, estallaron producto del tenso intercambio de palabras entre José Antonio Neme y la ministra Carolina Tohá. El conductor de Mucho Gusto y la militante del PPD se enfrascaron en una discusión a causa del proyecto de recuperación del eje Alameda-Providencia que firmó el Gobierno.

El comentado momento se dio cuando la ministra Tohá afirmó que la mala condición del sector venía desde hace muchos años. “Este proyecto viene desde hace tiempo. El problema era la desigualdad de la Alameda y Providencia. En todo los países, lo normal es que siempre se trata que los ejes centrales representen (a la ciudadanía) y dignifiquen”, explicó.

En este instante, Neme disintió con la secretaria de Estado. “Yo no sé qué han visto ustedes, pero yo discrepo completamente de la ministra del Interior. Discúlpeme, ministra, pero hasta donde yo sé, si bien el eje no era los Campos Elíseos… Pero, había un hotel 5 estrellas, como el Crowne Plaza, que estaba en el corazón de Plaza Italia“, contestó el periodista.

“Estaba el Cine Arte Alameda. Estaba el GAM, y todavía está, que era un centro cultural de nivel. Estaba la Universidad Católica. Perdón, pero yo no veo grandes diferencias en torno a que caminar desde Providencia hasta Santa Lucía haya sido una tortura visual. Perdone que no esté de acuerdo con usted“, añadió después.

“Tenemos visiones súper distintas respecto al 2019”

“Es que quizás no conoce el lugar“, le respondió prontamente la ministra Tohá, lo que desató un tenso ambiente durante la entrevista. “No, lo conozco perfectamente. Lo que pasa es que probablemente tenemos visiones súper distintas respecto al 2019“, replicó el rostro de Mega.

Y ante lo que le contestó Neme, la ministra de Interior volvió a insistir. “Bueno, está bien. Yo, lo que conozco, es que entre Pajaritos y Plaza Italia hay cinco países distintos. De estándares muy distintos“, dijo Carolina Tohá. “En los últimos dos años“, le acotó Neme. “No, no, perdone, yo fui alcaldesa“, replicó esta vez la secretaria de Estado.

Enseguida, el conductor de Mucho Gusto intervino: “No, si lo sabemos. Y era muy agradable, hasta donde yo sé, hace 10 años era muy agradable ir a Meiggs“. Sin embargo, la exalcaldesa de Santiago, respondió: “No, no era muy agradable“. Y rápidamente, Neme reiteró su postura: “Ah, bueno, no sé qué habrá sido agradable para usted. Para mí era muy agradable“.

“Hubo homicidios en Meiggs”

Tras ello, Tohá habló de su experiencia en el sector como jefa municipal. “Es que no, pueh. Esto viene de hace mucho tiempo. Yo fui alcaldesa y desalojé el comercio ambulante de Meiggs porque hubo homicidios en Meiggs, en la época en que yo era alcaldesa, previo al estallido“, señaló la autoridad.

“Eso estaba tomado por comercio ambulante y había negocios, hay gente que vendían espacios ahí para instalarse (…) El deterioro lleva mucho tiempo. Desde el año 2012 o 2010. Este deterioro lleva mucho tiempo y es tremendo“, adicionó, finalmente.

Neme se refirió al revuelo en Twitter por la entrevista

Varios minutos después, José Antonio Neme fue contactado por ADN para conocer su opinión sobre el revuelo que se ha generado en las redes sociales a raíz de su tenso intercambio de palabras con la ministra Tohá. En la oportunidad, el comunicador le bajó el perfil, y aseguró que esa es su manera de entrevistar.

“No veo la polémica. O sea, ¿cuál es la polémica? ¿Que ella me dijera que opina algo y yo le dijera que opina algo distinto? Dime, ¿dónde está la polémica? Porque si vamos a hacer artículos de lo que opina cada persona en redes sociales, por muy legítimo que sea, no vamos a tener espacio en el Twitter”, opinó.

“O sea, hay polémicas que son reales. Hay otras que son un poquito artificiales. Si la ministra dice A, yo le digo que, ‘no estoy de acuerdo con usted’ o B, eso no es una polémica. No nos gritamos, no nos faltamos el respeto. No la interrumpí, yo la escuché, ella me escuchó a mí”, complementó después.

¿Tiene que ser una conversación siempre cariñosa?

Posteriormente, Neme hizo un comentario acerca del tono de la conversación. “Ahora, claro, no nos tomamos un café. Ni tampoco fui dulce. Ni regalé bombones, ni ella me regaló bombones a mí. ¿Pero tiene que ser así? O sea, ¿tiene que ser una conversación siempre cariñosa, salamera, mielera?“, expuso.

Luego agregó: “Es mi modo, estamos hablando de algo serio, fui seco y paco para decir que no estaba de acuerdo con lo que ella estaba diciendo. No dije que estuviera mintiendo, ni que estuviera faltando a la verdad, ni nada. Simplemente, le dije, ‘ministra, yo no estoy de acuerdo con usted’. Punto. Entonces, no sé. No veo la polémica. Esa es mi opinión“.

Finalmente, José Antonio Neme hizo una reflexión a raíz del episodio y la controversia que surgió en redes sociales como Twitter por su entrevista a la Ministra Tohá. “¿Por qué hay que partir pidiendo disculpas antes de opinar? Además, estamos hablando de ciudad, donde cada uno puede tener la opinión que estime conveniente“, concluyó.