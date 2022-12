Igual que Me Late: TV+ confirmó el fin de otro de sus franjeados

No va más. Después de lo que pasó con el abrupto fin de Me Late y Me Late Prime, TV+ anunció el fin de otro de sus emblemáticos programas.

El canal informó del asunto a través de un comunicado, donde dio cuenta que, luego de un año y medio al aire, había decidido dar fin a Más Vivi que Nunca.

Un término que ya se había dejado entrever tras la salida del equipo de Daniel Fuenzalida y los suyos, cuando comenzó a hablarse del arribo de Raquel Argandoña a la señal.

Una situación que se concretó y que, según Sergio Rojas y el panel de su programa Qué te lo Digo, habría molestado a Vivi Kreutzberger.

“Dejó la cagada en el canal, pidió hablando con (el ejecutivo) Gonzalo Cordero, porque lo que dicen que solo estaría hasta fin de año en el canal, porque no tolera la traición, así lo habría calificado ella, de Gonzalo Cordero en contratar a Raquel Argandoña”, indicó el reportero en ese entonces.

TV+ y la decisión

De esta forma, el vaticinio del periodista y ex Me Late de, alguna u otra forma, se cumplió. Y este lunes la estación informó el término del franjeado.

“TV+ agradece el profesionalismo y compromiso de Vivi Kreutzberger, junto a todo el equipo de profesionales y técnicos de Kubi, la productora a cargo del programa de TV, que ha contado entre sus panelistas a Daniela Nicolás, Daniel Valenzuela y Jenny Cavallo”, dijeron.

En tanto, el mencionado Gonzalo Cordero, manifestó que “fue un privilegio contar con una figura como Vivi Kreutzberger”, destacando su aporte al nuevo perfil de programación del canal.

De esta forma, Más Vivi que Nunca se despide de la pantalla de TV+ el viernes 30 de diciembre, día donde, al menos, sus panelistas tendrían la posibilidad de despedirse como no lo pudo hacer el equipo de Me Late.