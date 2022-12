“¡Vine a puro perder el tiempo!”: Pancha Merino revela que cuando conoció a su pareja pensó que era gay

Francisca Merino estuvo como panelista en último episodio de Tal Cual. La actriz habló de su relación con Andrea Marocchino y de cómo lo conoció. Y es que además de que el encuentro se dio después de que Mario Azócar se lo presentara cuando ella estaba soltera y venía de ser despedida de CHV, también la comunicadora pensó que el italiano era homosexual.

Todo partió cuando “Tachi” Azócar la invitó a un evento de la Fórmula E. “De repente veo a Tachi, ‘Hooola’, saluda a un racimo de italianos. Y yo así, detrás, amurrada para variar. Lateada (…) Lleno de italianos estupendos. Tachi llegó a saltar, ‘hola chiquillos’ y yo ahí con cara de lateada”, contó la expanelista de SQP.

“Y me dijo, ‘ya po, Francisca, venimos a pasarlo bien, no aquí a hablar cosas negativas’, porque yo andaba con la nube en esa época. Me agarré un pisco sour y me pongo a hablar con Andrea. Pero no es que lo miré ‘ah el italiano que estupendo’ (…) Nos hicimos como amigos“, complementó después.

Más adelante, Pancha Merino expuso que Andrea Marocchino utilizó una vieja táctica para volver a conversar con ella “Y se llevó mi gorro po. Porque me dijo, ‘que lindo tu gorro’, y yo, ‘toma’, se lo pasé para que lo tuviera. Y de repente veo que se va. ‘Oye, mi gorro’, y se fue po (…) Se llevó mi gorro para después llamarme“, afirmó.

Tras ello, le pidió ayuda al papá de Andrea, el empresario Luciano Marocchino. “Le digo, ‘Luciano, tu hijo me robó el gorro’. Y Luciano, ‘no, mi hijo no roba’. Lo llamó, le habló en italiano. Me dijo, ‘justo se fue a Viña, pero ya se fue y te lo manda a dejar’. El lunes ponte tú, me escribió, ‘me dijo, oye Pancha tengo tu gorro’. Yo, ‘ya, sí’. Y le mandé la dirección, nada más“, aseguró.

Cuando empezó a creer que Andrea era gay

“Nunca le hablé. Y yo aburrida, un día digo, ‘¿qué hago?’, porque cuando una está soltera, todas tus amigas casadas y con los niños, te quedas así (sola como un dedo). Y sabes, yo dije, ‘no, tengo que salir, tengo que moverme’“, añadió después.

Fue entonces, que la actriz optó por salir con Andrea. “Le escribo, ‘hola amigo, ¿cómo estay?’, y él al tiro. Yo pensando en salir como en grupo, porque Andrea es bien social. ‘No, mira, tengo una fiesta en el Bocacielo’ y todo. Me dijo, ‘ven, ven con amigas y todo’. No tenía ninguna amiga que me acompañara, así que no me quedaba otra que ir sola“, relató.

“Llego yo sola, y ahí estaba Andrea con unas modelos. Estaba lleno de gente. Y yo igual, cuando llegué, ya me arrepentí de haber ido. Y ahí estaba Andrea. Yo siempre mirándolo como amigo, jamás como… Y va Andrea y me dice, ‘¿te gustan mis mocasines?’, y miro para abajo unos mocasines de leopardo. ‘¡Vine a puro perder el tiempo! Porque es gay’, dije“, adicionó enseguida.

Con la señales que le dio, Francisca estaba segura de que el italiano era homosexual. “Y después, ya, salimos del Bocacielo un grupo, con amigas (…) Dije, ‘demás que puede ser gay, da lo mismo, total me puede servir de amigo, para hacer panoramas’ (…) Y le dicen, ‘Andrea, vamos a tu casa a seguir carreteando’. Y Andrea dijo, ‘no, porque está mi mamá’. Gay pos galla“, contó.

Luego, agregó: “Él, muy caballero, ‘te pido el Uber, te lo pido por favor’. Me pidió un Uber, me fue a dejar a la puerta, al auto, un caballero y amoroso. Bueno, rico tener un amigo gay que te apañe. Pucha, que se preocupe, que no te ande joteando. Que en el fondo, puedas salir entretenida“.

Cuando se enamoró

No obstante, después a la actriz le aclararon que Andrea no era homosexual. “Seguimos hablando (…) Después me escribía, me invitaba a cosas que yo no fui. Tiempo después voy donde mi peluquero. Y le digo, ‘oye, sabes que a mí me encantaba el Marocchino, y ¿es gay?’. ‘Estay loca, no es nada gay, no tiene nada de gay’“, rememoró.

E insistió con su teoría: “Le dije, ‘pero andaba con mocasín’, ‘pero Pancha, si todos los italianos usan mocasines sin calcetines’“.

Finalmente, llegó el momento en que Pancha Merino sintió el flechazo. “Pasó el tiempo… No lo vi más. Después me dijo, ‘vas a ir a Viña’, ‘sí, voy a ir Viña’ (…) Estoy en la Gala, me estaba entrevistando Sergio Lagos, y yo estaba como en una tarima y entra Andrea… Yo me enamoré (…) Lo miré, él me miró y yo me enamoré“, declaró.

“Se veía estupendo, con su humita. Pero independiente de lo regio que andaba, fue como que hice conexión visual“, remató.