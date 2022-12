Marlen Olivari habla del Marlenazo y revela que Camiroaga le dijo antes que sería bueno que se le viera algo

En el Festival de la Canción de Viña del Mar 2007, Marlen Olivari protagonizó el recordado “Marlenazo”. Uno de los momentos más icónicos del certamen musical y artístico. Y este consistió, que al ser presentada como integrante del jurado, la showoman se levantó y se movió el vestido, instante en que se le alcanzó a escapar parte de una pechuga.

“Lo que yo hice primero, es que es una muy mala costumbre, pero lo tuve que hacer porque estaba con un vestido estrecho… Tirarse el vestido. Porque uno se pone de pie y está todo arrugado. Entonces uno se tironea el vestido. El problema cuando los escotes son muy pequeños, que hay riesgos… Ese es el peligro“, contó Marlen en el último episodio de Juego Textual.

“Yo me pegué un tirón… No lo voy a hacer ahora. Me pegué unos tirones para abajo, porque el vestido era estrecho y estaba lleno de arrugas (…) Yo encuentro de verdad, que los chilenos han sido súper exagerados con este tema“, complementó después.

Camiroaga quería que pasara

Tras ello, la exmodelo de Morandé con Compañía reveló que antes, un fallecido conductor de TVN le dijo a modo de broma que sería divertido que le pasara algo como el Marlenazo. “Felipe Camiroaga en un minuto me dijo, ‘oye sería bueno que se te saliera una pechuga’. Me lo dijo Felipe, pero no por eso uno lo va a hacer“, afirmó.

“O sea, es como ridículo que alguien te diga, ‘oye, sácate la ropa’, y yo, ‘que él me dijo’. Es obvio. En mi caso, esto no sucedió porque me lo hayan dicho o me lo hayan dado como idea“, añadió.

Finalmente, Marlen Olivari hizo una breve reflexión sobre el mediático episodio. “Yo creo que el escote era demasiado chico, además me tironeé el vestido… Pero quiero ser sincera, en que considero que han exagerado mucho, porque no se salió una teta, fue un pedacito chiquitito“, concluyó.