Paty Maldonado y Cata Pulido se lanzaron con todo contra Sebastián Dávalos: “Hay que ser muy poco hombre”

Paty Maldonado y Cata Pulido no aguantaron. Y, ante un nuevo episodio del culebrón entre Natalia Compagnon y Sebastián Dávalos, que incluye demandas de lado y lado, se descargaron con todo en Las Indomables.

La ex Mega partió comentando la demanda que le habría puesto la actual pareja del hijo de Michelle Bachelet a su ex, para que dejara el inmueble en el que vive con sus hijos.

Una situación que para el rostro fue indignante, y donde apoyó absolutamente que, además, Compagnon haya interpuesto una acción legal contra su ex por pensión de alimentos.

“Me alegro, señora, que lleve a su exmarido a los tribunales por pensión de alimentos. Usted lo conoce y usted sabe. Yo voy a solidarizar, ningún hombre puede llegar y vender la casa teniendo a la familia adentro, es un tema que debemos profundizar”, dijo de entrada.

Maldonado contra el hijo de Bachelet

Junto a esto, la ex Mega se sorprendió al conocer los detalles de la demanda por la vivienda. “¡Le vendió la casa a la pareja! No hue…”.

Entonces, la actriz lanzó “qué hue… más mari…, por la cres… Hay que ser muy poco hombre. ¡Qué feo! Además, dice que en la pandemia tuvo problemas económicos”.

La Maldo siguió: “Señora Bachelet, la compadezco. La vergüenza que usted estará sintiendo en este momento, yo la sentiría como madre. Si mi hijo no se preocupara de darle pensión de alimentos a mis nietos, lo persigo por todo el mundo”.

Y, para rematar, manifestó que “afortunadamente ese problema no lo tenemos y ojalá no tenerlo nunca. Él no puede exponer a su madre, la deja al borde del precipicio”.

De esta forma, Paty Maldonado y Cata Pulido cuestionaron con todo la situación de Sebastián Dávalos con su expareja, solidarizando tanto con Natalia Compagnon como con Michelle Bachelet.