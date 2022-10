Jordi Castell se sinceró sobre su quiebre matrimonial: “Todos los errores los cometí yo…”

En este contexto, Jordi Castell, conversó en profundidad con Jean Philippe Cretton y reveló ciertos detalles sobre su divorcio con Juan Pablo Montt.

“En mi caso, lo hablo de un asunto súper personal, yo decidí salvarme (…) de la amargura, la negatividad”, explicó Jordi de entrada.

Luego, el conductor le preguntó directamente: “¿Qué tan difícil es cerrar un ciclo de matrimonio? Tú dijiste que tenías la decisión tomada. Me imagino que fue complejo”.

“No fue complejo y nunca fue terrible, porque todos los errores los cometí yo, fui muy terco. La vida me dio señales desde el primer momento”, replicó Castell.

La separación de Jordi

Después de esta declaración, Cretton le comentó que “al decir que este no fue complejo ni fácil, da la sensación de que nunca estuviste enamorado”.

“Me hubiera encantado estarlo, peleé por estarlo, pensé que si me casaba las cosas podían mejorar, yo aquí no quiero culpar a nadie, asumo toda la responsabilidad de las cosas que pasaron”, explicó Jordi.

En ese mismo contexto, agregó que “las señales que recibí en Chiloé fueron precisamente empezar a soltar, y empecé a soltar, y vi que al soltar me iba sanando y que al sanarme, me iba alejando de lo que me hacía mal y me iba acercando a lo que me hacía bien”.

Para finalizar, Jordi entregó las razones del quiebre matrimonial con su exesposo, Juan Pablo Montt.

“Nos llevábamos pésimo, creo que ese es el problema, que no teníamos nada que ver el uno al lado del otro, de hecho, se lo dije el día que nos separamos, ni él ni yo somos malas personas, pero no nos hacíamos bien”, reveló.

“Era todo en contra, una dificultad, era todo un conflicto. No quiero juzgar las cosas que hice o dije, ni las del otro lado, pero entiendo que este es un programa de televisión y mi último romance concitó mucho más la atención de la prensa porque fue más expuesta, pero no por eso fue mi relación más importante, lo lamento, pero no”, sentenció.