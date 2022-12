“Ya no está, lo echo de menos”: Willy Sabor habla de la demencia vascular que padece su papá

Willy Sabor estuvo en un nuevo episodio de Juego Textual. En el programa de Canal 13, el cantante, humorista y locutor de radio habló de diferentes anécdotas de su carrera, de su amistad con Felipe Camiroaga y de la importancia de su papá en su vida. Y es que, el progenitor del intérprete de El león, fue su productor musical.

“Mi papá es productor musical, es dueño de todas las canciones que he grabado. Cada canción tiene una historia, son todas ideas de él. Mi padre era un capo, un creativo (…) Está enfermo, tiene demencia vascular. Ya no está, lo echo de menos“, terminó de decir Willy Sabor entre lágrimas, al recordar a su progenitor Carlos González, de 84 años.

Tras ello, el cantante explicó que fue su papá quien compuso y adaptó canciones como El pobre pollo o Más rica que tú. Además de que le ayudó con su mayor éxito, El león. “Íbamos en su auto por el Parque Forestal y de repente me dice ‘Te escribí una canción que yo escuchaba cuando chico’. Pone el cassette y era una versión brasileña, en portugués”, contó.

“Me dice que esa canción era una favorita suya y que le gustaría que la grabara. Todas esas han sido las canciones más importantes de mi vida. Todavía las canto, las canto por él“, complementó después.

La dura enfermedad de su papá

Más adelante, el locutor radial manifestó que su padre también era su compañero de cada. “Andábamos para todos lados juntos. Yo hacía radio con mi papá sentado al lado todos los días. Almorzábamos juntos y él siempre sentado al lado mío. Lo pasaba a dejar a su departamento y me iba a mi casa en Talagante“, rememoró.

Posteriormente, el humorista se refirió a la enfermedad de su papá, que partió con una trombosis ocultar, y que tras operado su personalidad cambió. “Fue duro. Veo ese cambio cuando ya se bajaba del auto y no sabía dónde estaba, perdido“, expuso.

“Una vez se me perdió en un mall. La primera vez fue terrible, se me perdió todo un día. Todos me decían, me llamaban y me decían que lo vieron caminando solo, perdido (…) Ahora está viviendo en un lugar donde lo están cuidando mucho. El momento más difícil fue cuando lo fui a dejar“, añadió después, al contar que dejó a su papá en un asilo.

Finalmente, Willy Sabor manifestó que cuando va a visitar a su papá, él a veces lo reconoce y a veces no. “Algunas veces soy su hermano, la última vez que fui me reconoció como su hijo. Escuchamos música de todas las épocas, le pregunto quién canta. Mi cumpleaños lo pasé con él, fui temprano, le canté con todas las personas de ahí“, cerró.