“Por peleas estúpidas”: Pailita señaló que esperado hit con Cris MJ y Young Cister “funó” tras discusión

Pailita comunicó, a través de un live de Instagram, una noticia que dejó muy decepcionados a varios de sus fanáticos, que siguen con devoción su música.

Es que el magallánico manifestó que tras los Premios Musa, que provocaron toda una división en el género urbano nacional, su último hit con Cris MJ y Young Cister ya no vería la luz.

Esto debido a que los cantantes estaban listos para lanzar Llámame bebé, tema del que ya habían incluso viralizado algunos extractos en redes sociales.

Sin embargo, el enojo del intérprete de Una noche en Medellín, a quien no le habría gustado para nada no llevarse ni uno de los mencionados galardones, generó todo un quiebre.

Pailita y su pena

Así, Pailita decidió enfrentar las preguntas luego de que Cris MJ dejase de seguirlo a él y a Polimá en redes sociales, pataleta que habría sido debido a su nula mención en los premios.

Y, ante las consultas de qué pasaría con su última colaboración, indicó que “al parecer no va a salir, yo creo que ya deberían saberlo. No creo que salga, me da pena también, porque es un hermoso proyecto”.

Y agregó que “uno se da el tiempo de hacer, y por peleas cu… súper estúpidas, al final cada uno sabe. Imagínense que por unos premios po”.

Luego, el artista indicó, visiblemente afectado, que “a veces pienso que ojalá no me hubiesen llamado, ningún brillo estar peleando”.

Pailita via Instagram Live contó que al parecer la canción con Cris Mj y Young Cister no saldrá. pic.twitter.com/ndWiy3MKnU — ٍ (@pailitadata) December 11, 2022

De esta forma, Pailita dejó claro que su relación con Cris MJ podría haberse distanciado para siempre. Todo luego de la pelea tras los Premios Musa.