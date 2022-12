En las últimas horas, Céline Dion anunció una preocupante noticia a sus fans: reveló que tiene una enfermedad neurológica que está afectando su carrera musical y se vio obligada a cancelar su gira por Europa.

La cantante canadiense publicó un video en su cuenta de Instagram. “He tenido problemas de salud durante mucho tiempo y me ha resultado muy difícil afrontarlos y hablar de todo lo que me ha pasado”, comenzó diciendo.

Luego, detalló la enfermedad que padece, conocida como “Síndrome de la Persona Rígida”. Se trata de un mal neurodegenerativo raro, grave e incurable, ya que incluso afecta sus cuerdas vocales. Afecta a una persona de cada un millón.

“Aunque todavía estamos aprendiendo sobre esta rara enfermedad, ahora sabemos qué es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo“, expresó la artista.

Céline Dion: “Ha sido una lucha”

Según fuentes médicas, este síndrome causa una tensión en los músculos, dejando a la persona afectada como “estatua humana”. Debido a esta enfermedad, se ve impedida de caminar o hablar, un perjuicio que sin duda afecta la carrera de Céline Dion.

“Tengo un gran equipo de médicos trabajando a mi lado para ayudarme a mejorar y a mis preciosos hijos, que me apoyan y me ayudan”, manifestó la intérprete, aunque remarcó que se trata de una condición irreversible, dado que no hay cura.

Además, informó que “me duele decirlo, pero esto significa que no estoy lista para mi gira por Europa“.

Finalmente, subrayó que “estoy trabajando duro con mi terapeuta de medicina deportiva todos los días para recuperar mi fuerza y mi capacidad de actuar de nuevo, pero tengo que admitir que ha sido una lucha. Lo único que sé es que cantar es lo que he hecho toda mi vida y lo que más me gusta hacer. Los extraño mucho. Echo de menos verlos a todos en el escenario actuando para ustedes”, cerró.