¿Viene a Viña 2023? Ricky Martin entregó un mensaje clave al final de su concierto sinfónico

En dos horas de show, con múltiples cambios de vestuario y la energía que lo caracteriza, Ricky Martin se presentó en la Quinta Vergara para mostrar su concierto sinfónico. Más allá de la clásica orquesta, el cantante puertorriqueño quiso entregar un sonido de banda, con cuerdas y bronces.

El artista repasó canciones viejas y otras recientes, con “Pégate” a modo de introducción para encender las energías de los 13 mil espectadores. Utilizó todo tipo de camisas y telas: blancas, negras, brillantes, de lino y anchas.

Las notas sinfónicas se notaron más en los lentos, mientras que en los temas bailables primó la orquesta rítmica. Con décadas de carrera en un cuerpo tonificado y dinámico, Ricky Martin desplegó toda su experiencia sobre el escenario.

Pese al caos inicial, debido a las aglomeraciones en el ingreso a la Quinta Vergara, el intérprete dejó contentas a sus fieles seguidoras. Y también se dio un gustito: dejar en el misterio un regreso en el corto plazo.

¿Señal festivalera?

Al terminar el concierto sinfónico, Ricky Martin se despidió del público con las clásicas palabras del artista, aunque también con un supuesto guiño a Viña 2023. “Los quiero, los llevo en mi corazón”, dijo, junto con agregar que “nos vemos pronto… muy pronto“.

Las palabras del cantante sembraron la curiosidad en la fanaticada, dejando abierta la puerta para volver en febrero. Recordemos que ha estado presente en las ediciones de 1993, 1994, 1996, 2007, 2014 y 2020, siendo uno de los artistas con más presencia en el festival.

Según el calendario más reciente y además de la parrilla humorística, faltan tres números musicales por confirmar. Parte de ellos deberían ser anglo, aunque no se descartan más.

Mientras se alimentan las esperanzas de tener a Ricky Martin en Viña 2023, hay que señalar que ya está confirmada Christina Aguilera como plato fuerte del certamen. Eso sí, aunque se ve poco probable y todavía no haya confirmación, es gratis soñar con un dueto de “Nobody Wants To Be Lonely”, canción que ambos estrenaron en 2000.