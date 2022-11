Un tenso momento se vivió hace unos días en Sígueme y te sigo, cuando Savka Pollak increpó a Mauricio Israel a raíz de su paternidad y manifestó que no quería estar en el mismo programa con él. Ante esto, el periodista deportivo aseguró que estaba al día con la pensión alimenticia de su hija. Sin embargo, también expuso que aun así no puede verla.

“A mi hija jamás le ha faltado un centavo. Ha recibido el apoyo que la han dejado recibir… Este año no la he podido ver, no porque yo no quiera (…) Jamás he dejado de pagar la pensión alimenticia de mi hija, nunca le ha faltado nada, salvo tener a su papá al lado y nada me gustaría más que ella estuviera conmigo“, afirmó Mauricio Israel.

La respuesta de Marisol Gálvez

Ante esta declaración, salió su expareja, Marisol Gálvez, a responderle. “Desde que él llegó a Chile en diciembre del año pasado, no la ha visto (…) Sarita lo único que quería era verlo, pero estaba muy nerviosa y le daba nervios juntarse sola con él. Eso él no lo entendió, pensó que desconfiaba de él y ahí quedó la escoba“, explicó en conversación con Publimetro.

Más adelante, aclaró que ella no ha impedido que Mauricio Israel se reúna con su hija. “Me gustaría mucho tener una relación de padre con él, para que Sara no sea la vocera de ambos. Eso le hace muy mal, pero no tengo cómo comunicarme con él. De mí, él siempre habla pésimo, pero yo quiero dejar en claro que nunca le he prohibido verla, nunca“, aseguró.

Pensión “insuficiente”

En la ocasión, Marisol también acuso que el aporte económico que brinda Mauricio Israel no da abasto para las necesidades de su hija adolescente. “Hasta el día de hoy no hay una pensión establecida. Mauricio le da un monto que, él o la familia, no sé quién, decidió darle esa cantidad. El problema es que no alcanza“, lamentó la expolola del periodista.

“Ahora ella es adolescente, tiene otras necesidades y se ha tenido que prohibir de muchas cosas. No tiene Isapre y la tuve que sacar del colegio Bertait Collage, donde entró a los dos años y medio. Ahora va en un colegio público. Imagínate, su único sueño es poder graduarse de cuarto medio con sus compañeros de toda la vida y no lo va a poder hacer“, complementó después.