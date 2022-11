“Sentía su agarrón…”: Hernán Contreras apoya los dichos de Gonzalo Valenzuela sobre acoso a hombres

En el último episodio de Tenemos que hablar de sexo, el programa de Tonka Tomicic, uno de sus invitados, el actor Gonzalo Valenzuela, reveló haber sido víctima de acoso sexual en reiteradas ocasiones. “Yo he sido mucho más abusado que todas las mujeres que conozco“, incluso llegó a afirmar quien es conocido como “El Manguera”.

De hecho, luego aseguró sentirse “abusado. Que te griten en la calle, que te toquen el poto. Todo aquello de lo que estamos en contra, a mí me pasa constantemente“. Y tras ello contó que le “llegan fotos de minas en pelotas y yo digo ‘¿Por qué?’ Si yo denunciara eso, sería terrible“.

Unos dichos, que tuvieron total respaldo de Hernán Contreras, quien es conocido por su papel en Convergüenza, un remake de Sinvergüenzas donde hace el personaje de El Manguera. Y es que en conversación con LUN, el actor sostuvo que tras haber realizado la obra, fue también víctima de acoso sexual.

“De repente sentía su agarrón, un beso cuneteado cuando te pedían fotos. Muchas personas confunden lo que es la obra de teatro con pasar a llevar tu espacio personal, tanto hombres como mujeres“, dijo.

Y luego, Contreras agregó: “Me llegan desnudos de hombres y mujeres. A veces abres los mensajes y aparece la foto. Al final, tomas la decisión de no revisar mensajes de gente que no conoces. Es bastante incómodo porque no lo pediste“.

Hernán Contreras: “Imagínate que fuera al revés”

Más adelante, el galán hizo una reflexión. “Esto no tiene que ver con igualar y decir que esto nos pasa igual que ustedes (mujeres). El abuso y acoso lo viven más las mujeres, pero se trata de respeto. A veces te ponen comentarios con connotación sexual en las fotos. Muchos celebran los comentarios en vez de decir que es algo desubicado“, explicó.

Finalmente, Hernán Contreras hizo un llamado de atención. “Imagínate que fuera al revés. Sería chocante. No se trata de igualar la cancha. Igual sufrimos su flagelo, es algo que pasa y no se habla“, concluyó.