¡Con escándalo! Mauricio Israel y Savka Pollak se pelearon a los gritos en nuevo programa de TV+

No aguantó más. Mauricio Israel se retiró enfurecido del estudio de Sígueme y Te Sigo tras una tensa discusión que fue subiendo de tono con Savka Pollak.

Ambas figuras estaban invitadas al espacio animado por Francisco Kaminski. Y ahí estuvieron debatiendo respecto a la pensión de alimentos.

Esto porque la animadora contó hace algunos días que su ex le debía nada menos que 100 millones de pesos. Una situación por la que el comentarista deportivo también ha sido cuestionado.

De hecho, la comunicadora señaló que “el no pago de pensión alimenticia es muy violento, digamos las cosas como son, no es buen padre porque lo saca a pasear el domingo”, a lo que el periodista contestó “y no es una buena madre quien no deja ver a los hijos al padre. Porque siempre hablan del papá”, lo que desató el debate.

Savka Pollack y su versus con Mauricio Israel

Así, la invitada comentó que “se me hace difícil. Me parece atroz, se me hace complicado y agresivo, el irse del país y dejar a tu hija acá. Yo la vi a ella y se me parte el alma y me cuesta mucho estar al lado tuyo por esa situación”.

Y agregó que “un hombre que no diga que no puede ver a su hija, no más de eso. El que cree que no ha hecho nada, pero ha hecho mucho daño”.

Entonces, Savka se paró de su asiento y expresó que “no puedo estar con este señor al lado me representa lo que todas las mujeres en Chile pedimos, que es respeto. No que se mande a cambiar cuando tienen un problema y que dejan a la mamá con toda la carga”.

Un minuto donde iba a abandonar el estudio, a lo que Mauricio la frenó en seco, diciendo que mejor él se iba. “Prefiero que ella se quede en este espacio”, lanzó antes de desaparecer en la escenografía.

La tensa escena de inmediato generó reacciones en redes sociales, donde varios apoyaron a Savka Pollak y criticaron a Mauricio Israel, a quien trataron en el cibermundo hasta de “papito corazón”.

Savka Pollack tiene memoria y hace mierdis a Mauricio Israel 🤣 en TVmas #SiguemeYTeSigo — Jano Benjamín (@JanoSuperlativo) November 15, 2022

Haciendo zaping vi lo peor. Mauricio Israel x discutiendo con Savka Pollak, ella a grito pelado y él por las misma. La embarraron. Con sacar a Daniel Fuenzsluda — MMSC🇨🇱 (@MMsanchecar) November 15, 2022