Sunset con Bad Bunny y osado juego erótico: El desinhibido finde de Tonka Tomicic

Tonka Tomicic vivió un osado fin de semana. Y así dio cuenta en sus redes sociales, donde se le vio de lo más divertida.

La animadora partió mostrando un relajado sunset en compañía de varias personas, al ritmo nada menos que de Bad Bunny.

Bailando con la letra de Titi me preguntó, la conductora se mostró de lo más relajada en lo que era la previa de un nuevo capítulo de su programa Tenemos que hablar de sexo.

Un episodio donde además se desinhibió por completo, atreviéndose a probar en vivo un particular juego erótico.

Tonka Tomicic, traviesa

Así, en el último espacio que la conductora subió a Youtube hablaron sobre Dominación, sumisión y otras prácticas.

Y ahí la figura de Canal 13 se atrevió a someterse a un intenso juego, nada menos que con la cera de una vela.

“Sabes qué sentí tibio, no me desagradó, pero no sentí nada en particular… se siente como unos chispazos de calor”, dijo después de que le echaron la esperma en su brazo.

Eso sí, a la animadora le costó involucrarse con el momento. “Me cuesta, obviamente, por donde estamos, cómo conectar esto con el erotismo, con la líbido”, comentó, algo que fue complementado por la sexóloga Karen Figueroa, quien señaló que era lógico, ya que no estaban en un escenario sexual adecuado.

Pese a esto, Tonka Tomicic se mostró de lo más traviesa en el inicio de su fin de semana, bailando y jugueteando de lo más contenta.