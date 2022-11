El último episodio de El discípulo del chef tuvo como eje la triste salida de Miel Blanca. La cocinera y anterior ganadora del programa en su edición del año 2019, fue eliminada de la competencia gourmet debido a que contrajo covid-19. No compitió, solo tuvo que enfermarse para tener que verse obligada a despedirse de sus compañeros y de los televidentes.

“Tenemos un episodio decisivo, por eso nuestros chefs están vestidos así, de punta en blanco. Hoy es cocina clasificatoria para la gran final. Antes de comenzar, tenemos una lamentable noticia. Nuestra querida Miel dio covid positivo“, anunció Emilia Daiber, al comienzo de El discípulo del chef.

Luego, la conductora del programa de Chilevisión, prosiguió: “Eso significa que queda descalificada de la competencia, por cuidado de ella, justamente, y también por sus compañeros. Le mandamos un beso gigantesco. Esto no tiene nada que ver con su talento culinario. Esperamos que se cuide y se recupere muy pronto”.

El desahogo de la eliminada

Miel Blanca no tardó en utilizar su cuenta en Instagram, para descargarse tras su eliminación. “Hoy después de tanto tiempo, al fin puedo desahogarme y contarles como sucedieron las cosas en El discípulo del Chef“, anticipó la recién eliminada participante del programa culinario de Chilevisión.

“Muchos de ustedes me preguntaron que qué había pasado y porque había dejado de subir cosas sobre el programa. Y ya tras este capítulo al aire puedo hablar con claridad y cerrar este ciclo doloroso, inesperado y lleno de frustración“, complementó después.

Tras ello, la influencer y cocinera procedió a criticar a la producción del programa. “Sin duda, sigo pensando que esta no fue la mejor decisión ni la mejor forma de haber tratado la situación. Me deja muy decepcionada la producción del programa y la falta de empatía sobre una pandemia mundial que claramente no estaba bajo mi control“, cuestionó.

Finalmente, Miel Blanca expuso sus sensaciones después de su salida de El discípulo del chef. “Estoy super frustrada. Tengo mucha pena porque de verdad quería darlo todo. Y no puedo creer que la única solución que tengan sea esto. Me parte el corazón… Estoy muy enojada. Tengo mucha pena, mucha rabia“, expresó.