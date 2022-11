“Se han dicho tantas cosas”: Millaray Viera desmiente dichos de Daniela Aránguiz sobre su salida de CHV

Hace unos días, Millaray Viera dio a conocer su salida de Chilevisión. Tras varios años en el canal y después de ser la conductora de los programas Yo soy y Sabingo, la actriz dejó la estación televisiva al no llegar a un acuerdo con respecto a su sueldo. A su vez, que se rumorea su posible llegada a TVN, para animar junto a Eduardo Fuentes el matinal Buenos días a todos.

“Es super reciente, te mentiría si no te dijera que estoy con muchas emociones encontradas (…) Todavía estoy en época de despedidas, de abrazar al que fue mi equipo durante estos cuatro años (…) Hay una mescolanza de emociones, pero estoy tranquila de que fue la decisión que dictó mi corazón”, dijo Millaray sobre su salida de CHV en entrevista con La Hora.

Más adelante, se refirió en específico a cómo fue el fin de su contrato con el canal. “Uno sabe que esta pega es dinámica. Uno puede tener una idea, pero eso va cambiando (…) Tuvimos muchas conversaciones“, comentó la exconductora de Yo soy.

Echó abajo las declaraciones de Daniela Aránguiz

Posteriormente, Millaray desmintió los dichos de Daniela Aránguiz, quien en Zona de Estrellas había afirmado que la exconductora de CHV “salió llorando del canal“. Al respecto, la hija de Gervasio sostuvo que “se han dicho tantas cosas y eso no es real. La salida fue en los mejores términos posibles y eso lo podrán confirmar los ejecutivos del canal“.

“Entendieron mis razones y me dieron la posibilidad incluso de decidir si seguir o no en el ciclo de Yo Soy (…) Ha sido mi casa. Me dieron oportunidades que en mi vida pude llegar a tener (…) No me voy por esas cosas que están diciendo“, complementó después.

Finalmente, Millaray Viera se manifestó con respecto a los rumores de las propuestas que ha tenido para llegar a otro canal. “Propuestas hay, pero no hay nada cerrado. Por ahora quiero aprovechar estos días de recuperarme yo (…) Cuando mi corazoncito esté bien voy a tomar la mejor decisión“, concluyó.