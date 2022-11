“Siento un empujón”: Rostro de Mega reveló que también fue asaltada en tienda de mall capitalino

Ha sido tema en estos días. Las denuncias de asaltos a mujeres en varias tiendas de diferentes centros comerciales capitalinos se han multiplicado, afectando incluso a un reconocido rostro de Mega.

Es que esta nueva modalidad de robos, donde han amenazado hasta con pistolas a féminas que andan vitrineando, fue corroborada por Marianne Schmidt.

La periodista de Meganoticias reveló que ella misma fue víctima de un crimen de este tipo mientras se encontraba con su hija en un retail.

“Fui a una de estas tiendas en el Alto Las Condes, estaba con mi hija. Siempre uso mochila, y trato de llevarla adelante”, partió diciendo la reportera, ante la mirada de los animadores del Mucho Gusto.

Rostro de Mega y el inusual robo

Así, la rubia expresó, en un segmento del matinal donde conversaron de este tema, que “estaba viendo la ropa y siento un empujón. Dos mujeres, muy bien arregladas, más altas y producidas”.

Y señaló que “ahí escucho por los altoparlantes ‘por favor, vea sus pertenencias'”, minuto donde revisó su bolso y se percató que su teléfono no estaba.

Entonces, Marianne se dirigió rauda donde un guardia del lugar, que poco y nada hizo por ella. “Me dijo ‘no puedo hacer nada’ y más encima me llamó la atención, ‘en 10 minutos es la tercera víctima’. Me explicó que no tenía las atribuciones para hacer algo, si me estaba casi mechoneando, recién ahí podía intervenir”, dijo.

La reportera de Meganoticias expresó que “no tuve nada de ayuda, solo un protocolo (…) mi preocupación más grande, más allá de las fotografías, era que entraran a las aplicaciones del banco y me robaran mi plata. Al final me fui para hacer todo ese trámite”.

De esta forma, el rostro de Mega planteó su frustración tras el asalto donde, al igual que el resto de los testimonios difundidos en redes sociales, recibió nula ayuda de parte del personal de las tiendas.