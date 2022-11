“Es indigno lo que hizo”: La dura crítica Mauricio Israel a Marlene de la Fuente tras dichos sobre Iván Núñez

El animador de televisión, Mauricio Israel, criticó duramente a Marlene de la Fuente, luego de sus dichos contra su expareja, Iván Núñez.

Esto luego de que la Fuente conversará con Tonka Tomicic en el programa Tenemos que hablar de sexo, donde abordó la infidelidad del conductor de noticias.

Por ello, en el programa Sígueme y te sigo de TV+, Mauricio Israel abordó esta polémica. “A mí me da una lástima terrible por ella, porque es indigno lo que hizo… por él, porque sí, fue infiel, pero hay mil razones por las cuales una persona puede ser infiel. Yo creo que los problemas que pasan por las cuatro paredes de la casa, tienen que quedarse dentro de las cuatro paredes de la casa”, señaló.

“Primero ella queda mal, segundo mal para los hijos que tanto que los quiere proteger, y mira cómo habla del padre de sus hijos”, agregó.

“Todo queda”

Asimismo, Israel declaró que no buscaba justificar la infidelidad de Núñez, pero que “independiente de aquello, no me gusta la gente que sale a hablar más de sus parejas públicamente“.

“Todo esto Marlene, queda. Hoy día tus hijos van a poder googlear 20 veces estas declaraciones“, cerró el animador.