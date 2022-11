Karen Bejarano relata abusos en su infancia: “Mucho tiempo me dijeron que me tenía que quedar callada”

La noche del pasado lunes, Karen Bejarano relató una cruda etapa que vivió en su infancia, debido a reiterados abusos sexuales y psicológicos del cual fue víctima entre los 9 y los 14 años.

En conversación con Buenas Noches a Todos de TVN, la exMekano se sinceró respecto a este traumático episodio de su vida, el cual la llevó incluso a alejarse de su madre.

“Hubo un remezón muy importante, un terremoto en mi vida, pero a la vez, gracias eso, me pude construir de manera más saludable, o sea, empecé a pensar en mí, me prioricé. Detrás de una crisis siempre hay algo bueno y en eso hay que enfocarse”, comenzó diciendo la cantante.

De acuerdo a lo narrado por Karen Bejarano, todo este periodo de superación respecto a estos episodios en su vida comenzaron en el verano del 2021. “Yo estaba estupendo, me estaba yendo superbién, estaba contenta, tenía buena pega, hijo y marido sano, un techo. Y de repente empezaron a aparecer vocecitas en mi cabeza, diciéndome no está todo bien”, señaló.

“En un minuto me da una crisis de pánico y comencé a vomitar información, porque todo lo que me había pasado cuando era chica empezó a salir de mí. Durante mucho tiempo me dijeron que yo me tenía que quedar callada”, agregó la también influencer.

“Yo quería olvidar esa situación”

En esa línea, Karen Bejarano expresó: “Yo fui abusada sexualmente, psicológicamente y físicamente. Cuando yo quería olvidar esa situación y tratar de hacer que en mi vida todo era perfecto, yo empecé a sentir que mi marido no tenía idea de quién era yo, que mi hijo no tenía idea de quién era yo, y que yo no tenía idea de quién era; entonces me vino esta crisis”.

“Cuando le conté a la persona a la que debía contarle que había pasado por esa situación, me dice que yo no puedo hablar de esto porque se iba a acabar mi matrimonio. Básicamente que la gente me iba a apuntar con el dedo y que mi marido podía llegar a matar a la persona que me lo hizo”, complementó.

Pero tras mantener en secreto por años estos episodios, en febrero del 2021 Karen Bejarano no aguantó más y soltó todo lo que tenía guardado en su interior.

“Cuando llega este día en febrero y yo empiezo a contar todo esto, en el fondo era una olla a presión porque mi marido no sabía, se enteró de esa forma y me llevaron a urgencias porque yo estaba con un ataque de histeria y cuando llego me dicen que tengo que quedarme internada”, relató.

“Hablar es sanador”

Sin embargo, a la cantante este paso por urgencias le sirvió para darse cuenta “que hablar es sanador. Ya el hecho de poder decir lo que te pasa es un proceso que te ayuda a sanarte y no va a borrar lo que te pasó, yo no puedo hacerlo, pero tengo que aprender a vivir con eso. Entendiendo que no soy culpable y entendiendo que hay gente que no lo va a entender”.

Pero todo este proceso de superación de abusos también le ha traído a Bejarano un difícil momento de distanciamiento con sus familiares y amigos e incluso con su madre.

“Esto me significó cortar relaciones de todo índole, familiares y amigos y eso es lo más duro, porque es gente que uno no ese pera (…) Que mi familia lo hiciera me hizo caer en una depresión porque era mi principal miedo (…) Sentía que iba a perder a lo más importante, que era mi mamá. Tenía esa sensación de que podía pasar y pasó”, relató.

Consultada sobre si es puerta con su madre estaba cerrada para siempre, Karen señaló: “Mientras las personas no se hagan cargo por lo que están pasando, es muy difícil que uno tenga la capacidad de hacer como que nada sucedió, porque sería inconsecuente conmigo y con el proceso que estoy viviendo para sanarme”.

“Yo la perdoné y perdoné a la persona que me abuso, pero eso no significa que sigan en mi vida”, cerró Karen Bejarano.