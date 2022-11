“Un momento muy difícil”: José Miguel Viñuela afirma que le hicieron magia negra

En el último episodio de Tal Cual, José Miguel Viñuela sorprendió a los presentes al revelar que fue víctima de magia negra. El conductor del nuevo programa de TV+, conversaba junto a Raquel Argandoña y los panelistas sobre diferentes anécdotas e historias de cada uno, cuando de repente apareció este esotérico tema.

“¿Tú has sentido que te han hecho magia?“, fue la pregunta que le hizo José Miguel Viñuela a Raquel Argandoña para poner este tema en la discusión. “Yo después de haber hecho La Quintrala no creo en esas cosas. Estoy protegida después de haber hecho La Quintrala“, le respondió su compañera en la conducción de Tal Cual.

Tras ello, el exanimador de Mekano confesó que él, tiempo atrás, sí fue víctima de magia. Le buscaron hacer daño a través de lo esotérico y ante ello, acudió donde un médium. “Hablé con una persona que canaliza energía y me dijo, ‘estás cargado’. Esto en un minuto que estaba viviendo un momento muy difícil y me dijo a ti te hicieron magia“, relató.

Cree que fue una expareja la responsable

Más adelante, este sujeto le empezó a mencionar diferentes rasgos de quien podría haberle hecho hechizo en contra. Y después de una serie de descripciones que le dio el médium, el exconductor de Mucho Gusto logró dar con la que él piensa que fue la culpable de la magia negra que en ese entonces, supuestamente, sufría.

Se trataba de una expareja. Una mujer con la que terminó mal su relación. “De ahí adelante, no sé si será coincidencia o no, pero me cambió la energía“, aseguró José Miguel Viñuela, a la que vez que confirmó que se hizo una limpieza de energías.