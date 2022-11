“Sabía que la televisión te podía traicionar”: Mirna Schindler habla de su salida de Canal 13

Ha pasado más de un mes desde que Mirna Schindler fue despedida por Canal 13. La periodista trabajó en la señal televisiva como una de las conductoras de Tu Día. Sin embargo, en la mañana del viernes 30 de septiembre, se le comunicó su salida del matinal y de la estación televisiva. Esto la pilló por sorpresa, además de que había abandonado la radio para llegar al canal.

“Sabía que la televisión te podía traicionar, te pueden ofrecer el oro y el moro, y a la vuelta de la esquina te dicen ‘hasta aquí llegamos’ (…) Mariano y el canal me dijeron que este era un programa de actualidad —porque yo no me habría ido a un matinal—, este era el mantra que repetimos desde el día uno“, dijo Mirna al respecto, para la Revista Sábado.

“Di lo mejor de mí”

Más adelante, manifestó que nunca pensó que el poco rating sería la causa de su despido. “La gerencia de estudios con la que tenía constantes reuniones me mostraba sondeos y focus group respecto de mí. ¿Qué mostraban esos focus group? Que yo era la periodista más creíble e informada de los matinales, por lejos“, afirmó.

Luego, la periodista conocida por su extensa trayectoria radial, añadió: “Al final se agregaron atributos de objetiva y experta. Entonces, si los estudios encargados por el canal mostraban que la valoración que hacía la audiencia era de una periodista súper creíble, informada, objetiva y experta; o sea, mal podría creer que había razones para sacarme“.

Finalmente, Mirna Schindler aseguró que siempre se entregó a su trabajo. “Di lo mejor de mí. Lo que significa que me estrujé, saqué todo lo que tenía en mí. Si no fue suficiente, perfecto, pero la persona que estuvo en pantalla se sacó la cresta y eso yo creo que lo reconoce el equipo“, concluyó.