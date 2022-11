El actor Rodrigo Muñoz fue uno de los participantes del capítulo más reciente de Podemos Hablar instancia en la que reveló ciertos detalles de su relación matrimonial con la actriz Claudia Pérez.

Todo comenzó durante una conversación con Jean Philippe Cretton, en la que el actor entregó detalles de sus más de 20 años de matrimonio, revelando que cada cierto tiempo debe irse de su casa por particulares conflictos.

“Vivo con puras mujeres, entonces es complicado, porque no tienen parámetros de cómo nos comportamos los hombres. Por ejemplo, soy el encargado de regar el patio, ella el jardín. Un día llega la Claudia y me dice: ‘Me mataste una planta. Estaba hermosa y no la regaste’”, explicó.

“Por la planta me echaron hace poco. Maldita planta, la odio, un gladiolo (…) Lo ahorcaría”, confesó el Rodrigo Muñoz entre risas.

Revisa el momento a continuación: