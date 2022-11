Tras 27 horas, la Teletón alcanzó y superó la meta de los 35 mil millones de pesos. Se llegó a recolectar $37.327.475.057 pesos, una cifra altísima, y más en un contexto de crisis económica. Un logro que además de ser todos quienes donaron y aportaron, también es de los famosos y artistas que llamaron a ayudar a los niños, niñas y jóvenes de la fundación.

Uno de ellos, fue Luis Jara. El exconductor de Mucho Gusto no solo estuvo presente durante todo el evento como un animador más, sino que también volvió a subirse como cantante a un gran escenario tras varios años. Algo que lo emocionó mucho.

“Yo sacaba cuentas, que en realidad, yo los en los últimos años le dediqué mucho espacio a mi condición de comunicador, de animador. Pero, siempre dentro de mí existía ese especie de nostalgia de no poder subirme al escenario a hacer lo que yo más amo hacer“, dijo Lucho Jara tras su presentación, en conversación con ADN.

“Yo tengo un profundo cariño por la carrera que hice como conductor de televisión. Pero yo soy esencialmente un músico, un artista, un cantante, y lo que pasó hoy día en el estadio fue hermoso“, complementó después.

Habló de Jeremy, el niño de la Teletón que apadrinó

Luego, el autor de Un golpe de suerte, se refirió a sus años aportando en la Teletón. “¿Sabes qué me pasa? Cuando me detengo un rato, y ahora lo hago. Es un ejercicio interesante de hacer, parar un poco. ¿En qué minuto pasaron 44 años? Si yo estuve parado en la primera Teletón y tenía 13 años. Y ahora tengo 57 y estoy aquí de nuevo. Y he estado siempre”, afirmó.

Más adelante, comentó lo duro que es ser artista en el país. “Además de eso, como que tengo en mi piel el reconocimiento de lo difícil que es ser artista en Chile. Lo que cuesta que los jóvenes se atrevan. Lo difícil que es que el público te apoye. Lo difícil que es que los medios te den un espacio”, planteó.

Y tras ello, recalcó lo más complejo aún que es ser cantante cuando se tiene una discapacidad. “Cuando tú ves, cuan difícil es para un niño que además está en una silla de ruedas. Entonces, cuando yo tomo a Jeremy (niño de la Teletón que apadrinó) y me permite darle una instrucción y grabar un disco. Cuando veo su ilusión y su talento, que privilegio he tenido de poder transmitirle esto a la gente” manifestó.

Finalmente, volvió a recalcar lo duro que es convertirse en un artista exitoso cuando se es un joven como Jeremy, el niño de la Teletón que apadrinó. “Es que es muy duro esto. Muy difícil. Primero, tiene una limitación física. Segundo, ser artista en Chile. Es muy difícil“, concluyó.