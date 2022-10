Marcianeke reveló su compleja desintoxicación de potente adicción: “Se ponen a jalar y yo me arranco”

Marcianeke está luchando. Y así lo confesó en un live, donde habló de la ardua pelea que está dando para dejar sus adicciones.

Específicamente una, que ha reconocido y le ha costado bastante: el consumo de la popular droga de nombre tussi.

El cantante conversó en una transmisión con sus seguidores, donde indicó que ya empezó el proceso de desintoxicarse.

“Es difícil, porque llevo años”, fue parte de lo que reconoció en un honesto diálogo donde confesó los pasos que está dando.

Marcianeke y su proceso con las drogas

Así, el artista comenzó diciendo, en un registro rescatado en TikTok, que “para los que me están webiando con el tussi, les quiero informar que lo dejé”.

Y agregó que “llevo días, es difícil, les digo al toque. Es difícil porque llevo años, años. No se puede dejar de un día para otro ese vicio”.

Luego, indicó que “empecé disminuyendo el consumo muchísimo y ahora llevo días, estoy a puro pitito”, mostrando que se estaba fumando lo que sería un cigarro de marihuana.

“Tengo que hacerme mierda fumando pitos, cuando llegan amigos que no saben que estoy chantao, se ponen a jalar frente mío y yo me arranco, y me fumo un pitito hasta quedar volao”, añadió.

El artista reveló que “no estoy tomando copete, estoy empezando a comer sano, porque estoy recuperándome de la guata… quizás algunos no me creen, pero es la verdad”.

De esta forma, Marcianeke dio cuenta de su actual batalla para abandonar el consumo de tussi, además de otros cambios que está haciendo para mejorar por completo su salud.