"A mi se me cae la cara...": Yamila Reyna entregó detalles sobre experiencia paranormal que protagonizó con su fallecido padre

Durante la noche del viernes se emitió un nuevo capítulo de Podemos Hablar, espacio en el que Yamila Reyna reveló una sorpresiva experiencia paranormal que vivió sólo unos días después del sensible fallecimiento de su padre, el músico argentino Daniel Humberto Reyna, más conocido como Sebastián.

“Muchos saben que mi papá partió hace cinco años. Yo era súper escéptica a creer que era una vida más allá de este plano, pero esto me enseñó que el amor trasciende todos los planos. Yo estaba en pareja con Daniel Valenzuela, el ‘Palomo’, y sentimos que suena el vidrio de la habitación con la uña, cuando golpean la ventana. Mi papá golpeaba las ventanas con las uñas, siempre“, comenzó relatando.

“Al otro día estaba sentada en la cama y la tele se comienza a cambiar de canal, no paraba. (…) Había leído que las personas se manifiestan por medio de la tecnología. En ese momento, estaba escribiendo un mensaje para mi papá (en redes sociales)“, explicó la comediante trasandina.

“Estaba destruida… Estaba escribiendo que, a pesar del dolor que tenía, iba a trabajar aquella noche con su luz, tenía obra ese día. Daniel me recomienda que le pregunte a Vanessa Daroch, que es muy buena amiga mía, pero no me sentía preparada” sumó al relato.

Cabe destacar que días después, cercanos de Yamila Reyna prepararon una gran reunión para levantar el ánimo de la también modelo, siendo Daroch, una de las invitadas, quien según constataron, le entregó un particular mensaje.

“Me dice: ‘Acabo de ver a tu papá’, ella no lo conocía y me lo describió como yo lo veía en los sueños. A todo esto, el mensaje a mi papá nunca lo subí… Entonces Vanessa me dice: ‘Tu papá dice gracias por lo que le escribiste hoy. Le escribiste que ibas a trabajar con su luz’. A mi se me cae la cara, yo había borrado esa publicación, no existe”, explicó la rostro de TVN.