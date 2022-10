TikToker que se hace el muerto logra su sueño de ser un cadáver en televisión en “CSI: Vegas”

Un hombre estadounidense cumplió recientemente su sueño de ser un cadáver en una serie de televisión tras publicar un TikTok diario haciéndose el muerto durante más de 300 días. Josh Nalley se tumbó en la calle, se desplomó en un auto, flotó en piscinas, todo para parecer un cadáver convincente.

Nalley siempre incluía un pie de foto en el que contaba el número de días “de jugar a no estar vivo hasta que me den un papel en una película o programa de televisión como cuerpo no vivo”.

A mediados de julio, y unos 300 vídeos después, “CSI: Vegas” tomó nota. El 3 de noviembre, Nalley aparecerá en un episodio de la serie forense de la CBS.

“Sólo me estaba divirtiendo en Internet”, dijo Nalley, quién nunca esperó que su campaña tuviera éxito.

“La audición más minuciosa de la historia de la televisión”

Jason Tracey, el showrunner de “CSI: Vegas”, dijo que Nalley era la persona perfecta para hacer de “cuerpo en el fondo de la morgue”. “Nadie ha hecho un trabajo más minucioso de audición para un papel no hablado, quizá en la historia de la televisión”, dijo Tracey. “Después de 321 videos más o menos, alcanzó su nivel y llegó el momento de ser llamado a las grandes ligas”.

Nalley necesitó 321 días de vídeos iniciales sin vida para conseguir su gran oportunidad. Pero ahora que ha logrado esa hazaña, le dijo a sus fans que seguirá encontrando nuevas formas de hacerse el muerto.

El drama criminal “CSI: Vegas”, una secuela de la serie de larga duración “CSI: Crime Scene Investigation”, se estrenó en 2021 y está protagonizado por Paula Newsome, Matt Lauria y Mandeep Dhillon. El episodio de “CSI: Vegas” en el que aparece Nalley se estrena el 3 de noviembre en la CBS y está dirigido por Mario Van Peebles.