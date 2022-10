“Es un papiro”: la lista de exigencias que habría puesto José Miguel Viñuela para arribar a TV+

Ha sido uno de los nombres que más ha sonado tras el término de Me Late en TV+. José Miguel Viñuela sería uno de los rostros que arribaría al canal en reemplazo del extinto programa.

Una información de la que poco a poco se ha ido conociendo más detalles, como por ejemplo las cláusulas que el conductor habría puesto para su arribo.

De hecho, él mismo dejó entrever algunas condiciones al hablar con el sitio de espectáculos Infama. “Como lo dije, siempre he dicho que tengo una propuesta. Tengo ciertas condiciones para poder hacerlo”, lanzó.

Una de estas tendría que ver con el horario, ya que el ex Mega no querría ocupar el espacio que utilizaba el espacio farandulero. “Si hay otros horarios disponibles y sea algo que tenga que ver con lo que yo sé hacer, encantado, pero eso todavía no ha llegado”, dijo.

José Miguel Viñuela y sus peticiones

En tanto, en el live de Instagram Qué te lo Digo, el periodista Sergio Rojas contó cuáles eran las peticiones que habría hecho el animador.

Por ejemplo, el reportero especificó que, lo primero es que José “no olvida que él hizo un piloto de un matinal para TV+ donde lo estaba dirigiendo Bibiano Castelló. Lo presentaron y Gonzalo Cordero dijo que el programa no era viable económicamente. Y por eso estaría reticente a firmar”.

Y agregó que, por esta razón, “él habría puesto algunas cláusulas… no hacer un programa llamado Me Late, no hacer un programa de farándula bajo ninguna norma, no hacer un programa en el horario de Me Late Tarde“.

Luego, Rojas señaló riéndose que “José va a llegar con un papiro con sus cláusulas”, ya que también habría solicitado “que él pueda continuar haciendo el live con la Nené, hacer un programa de entretención en el horario nocturno que se parezca a lo que hacia antes en Mega… y que “lleven a algún periodista que pueda jugar entre la entretención y temas más analíticos como Mauricio Jürgensen”.

Una serie de exigencias que tendría, hasta el minuto, un tanto entrampada la negociación de José Miguel Viñuela con TV+. ¿Arribará o no a la señal?