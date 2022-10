"Con un colchón pelado...": Mayte Rodríguez cuenta lo difícil que fue para ella la separación de sus padres

Carolina Arregui y Mayte Rodríguez se convirtieron en las primeras invitadas de Todo por ti. En el nuevo programa de Cecilia Bolocco, las dos actrices hablaron de diferentes hitos de su relación como madre e hija, siendo uno de los recuerdos más emotivos cuando se refirieron a las consecuencias de la separación de la exactriz de Brujas y Óscar Rodríguez.

Y es que, Carolina Arregui y el director de exitosas teleseries como Los títeres y Ángel malo, le pusieron fin a su relación, luego de que la actriz tuviera un affaire con su coprotagonista en la telenovela Marrón Glacé, Fernando Kliche. Una separación que llegó en 1993, cuando Mayte Rodríguez era tan solo una niña.

Lo dura que fue para Mayte la separación de sus padres

“Lo complejo era despedirse de cada uno de ellos. Los viernes de mi mamá y los domingos de mi papá… Era terrible“, recordó Mayte. Aunque, a pesar de esas complejas consecuencias, valoró que sus padres siempre se esforzaron para hacerla sentir querida y que dieron lo mejor de sí en una etapa muy difícil.



Después de la separación de la actriz y el director de teleseries, fue el padre quien se quedó con los hijos. Sin embargo, tras unos meses, los retoños empezaron a vivir con Carolina Arregui. La primera en irse a vivir con ella, fue Mayte, cuando la otrora actriz de Brujas estaba sin dinero y con muy recursos.

De hecho, ambas, Carolina y Mayte, vivieron en un departamento “con un colchón pelado… Ahí estuvimos varios meses“. Pero, a pesar de las carencias, Mayte rescata lo hermoso que fue para ella ese período. “Era como la película, para mí era todo entretenido… Yo estaba con mi mamá“, afirmó.

Carolina también habló sobre esa etapa de su vida

Más adelante, fue la otrora actriz de Brujas la que también recordó esos tras el fin de su relación con Óscar Rodríguez. Era todo. “Y de repente se quiebra todo esto. Y lo que más me dolió en ese momento no fue haber caído en caída libre, sino que en pensar cómo lo voy a hacer de ahora en adelante para poder darle a mis hijos lo que se merecen“, expuso.

“Si yo no voy a tener la posibilidad de echarle para adelante. No había muchas alternativas de trabajo. Se me cerraron las puertas (…) No más casa, no más hijos, no más fama“, complementó después.

Posteriormente, Carolina Arregui contó lo difícil que fue para ella no tener la custodia de sus hijos al principio, en parte, debido a su escasez de recursos. “No tenía ningún tipo de posibilidad de verlos ni buscarlos. Fue muy difícil (…) Mis hijos son para mí lo más importante y me los perdí“, relató.

Finalmente, Mayte le dijo cara a cara a su madre de que fue feliz en su humilde departamento con ella, a pesar de la escasez de recursos. “Nunca nos faltó amor, siempre estuvimos rodeados de amor por nuestros dos padres“, aseguró. Y le recordó que para ella y sus hermanos, eso era lo más importante.

“Eso a ti te costaba entenderlo (…) Tuvimos una vida nómade hermosa y llena de amor“, le explicó a su mamá.