Valentina Roth y su llegada a un sitio para adultos: “Mi pololo me apoya, él me va a grabar”

“Hasta que me decidí”, así hace unos días Valentina Roth sorprendió a sus seguidores al anunciar su llegada al sitio con contenidos para adultos, Arsmate. Una plataforma similar a Onlyfans, en la que contará con el apoyo de su pololo. “Casi todas tienen menos yo, así que no podía quedarme atrás“, dijo tras crearse la cuenta.

Previamente, la exchica reality ya había subido diferentes videos e imágenes que mostraban indicios de su faceta más sensual. De hecho, en uno apareció junto a su pololo. Sin embargo, a pesar de estos antecedentes, en el último tiempo la influencer también había mostrado su lado más deportista y gimnasta.

A raíz de este arribo al sitio de contenidos para adultos, Valentina Roth fue contactada por Publimetro para dar sus razones para crear la cuenta. “Cartucha nunca he sido, soy súper juguetona, mi lado deportista ya lo he mostrado, bailo y ¿por qué no mostrar mi faceta o mi lado más sensual? No tiene nada de malo, le dan a veces un poquito de color”, afirmó.

Más adelante, señaló el tipo de contenido que subirá. “Videos sensuales, juguetones, voy a mezclar deporte, con ropa más sexy, no le veo nada de malo, quiero desarrollar estas dos áreas (…) tienen que meterse a la página para ver, está super chori“, adelantó la otrora bailarina de Yingo.

“Me mandé a pedir conjuntitos, ropa interior para jugar un poquito, llevo un video, tres fotos, está entretenida la página, la paso súper bien”, complementó después.

Cuenta con el apoyo de su pareja

Posteriormente, Valentina Roth aseguró que su pololo la apoya en su arribo a este sitio para adultos. “Mi pololo me apoya, es un partner para mí, me apaña en todas, no le encuentra nada terrible, él me va a grabar, me va a ayudar (…)Es dentista, pero sí puede ayudarme en esto”, comentó.

Finalmente, la influencer explicó que el contenido que subirá no será tan explícito. “Vamos a jugar con la imaginación, espero que me vaya bien“, concluyó.