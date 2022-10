“Fue por algo”: Máximo Menem y sus reflexiones luego de superar el cáncer

El hijo de Cecilia Bolocco, Máximo Menem, dialogó en esta jornada con el matinal de Canal 13, Tu Día. Allí, habló de su labor junto a la ex Miss Universo en la Fundación oncológica CARE.

Máximo Menem habló en televisión por el mes de la concientización del cáncer de mama. De hecho, él es sobreviviente a un cáncer cerebral, por lo que hizo una profunda reflexión en cámara.

En ese sentido, lo primero que dijo fue: “Siento que el cáncer que me pasó a mí, fue por algo. Siento la necesidad y me gusta ayudar. Todo lo que tenga que ver con eso, y tratar de que la experiencia de la gente sea menos nociva, me fascina, me sale de adentro“.

El objetivo de Máximo Menem

En su conversación con el matinal, Máximo Menem contó que su intención es disminuir la ansiedad y la incertidumbre en pacientes con cáncer. “Quiero evitarles lo que yo pasé”, dijo.

“Probablemente, una persona que no haya nacido donde yo nací, estaría muerta. Eso es lo que me motiva cada día a seguir apoyando la causa. Fue el apoyo de mi mamá y de mi familia, además de la disposición que tuve de tener fe, y de nunca perder la esperanza. Esos son los tres pilares básicos”, sumó el hijo de Cecilia Bolocco.

De hecho, con ella trabaja en la Fundación CARE, por lo que dijo: “Es una ídola, me alegro y emociono cuando la veo, porque sabe hacer todo perfecto, se comunica muy bien con la gente, transmite muy bien el mensaje. Apoya tanto, que la verdad es un ángel caído”.