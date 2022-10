“No me aguantan”: Ignacia Michelson confirmó su ruptura con Marcianeke

Ignacia Michelson, la conocida ex chica reality, no pasó desapercibida en sus redes sociales al confirmar en horas recientes su separación de Marcianeke.

Fue en las historias de su perfil de Instagram donde aclaró cuál es el estatus de su vínculo con el cantante urbano. Esto, pese a que en días pasados había dado señales de una reconciliación.

La semana pasada, Ignacia Michelson había dicho en sus redes sobre Marcianeke: “Estuvimos distanciados, no peleados. Quedamos en que nos daremos este tiempo mientras yo esté en México y él allá (Chile), para ver qué va a pasar más adelante”.

También, había afirmado: “Nos gustamos mucho, pero ha sido difícil por temas de tiempo, han pasado cositas. Vamos a ver qué pasa cuando llegue. Quedó de que se la iba a jugar el hombre, tenemos una conexión, llego el 26 y ahí vamos a saber qué onda, estamos como partiendo de cero, ay no sé, es como raro ya, no me pregunten tanta cosa”.

Ahora, todo indica que ese plazo hasta el 26 de octubre para retomar las cosas con el artista no se cumplirá.

El fin del romance con Marcianeke

Ignacia Michelson realizó una nueva dinámica de preguntas y respuestas donde le consultaron: “¿Soltera?”. Ella contestó: “Sí, soltera”.

Luego, le preguntaron su continuaba en un pololeo con Marcianeke, a lo que Ignacia Michelson indicó que no.

Más tarde, le insistieron: “¿Por qué nadie te toma en serio?”. Allí, la influencer reflexionó: “Primero es en serio, segundo todos me toman en serio, la que no soy yo. Soy muy loca, no me aguantan”.

Para finalizar, un internauta profundizó sobre la ruptura e insistió: “¿Ya no estás con el marciano porque se fue con su ex?”. Ella aclaró en la red social: “No se fue con su ex, y es correcto. Ya no estamos juntos“.