“¡La gente grita que quiere a los militares!”: La descontrolada advertencia de Paty Maldonado a Gabriel Boric

Paty Maldonado hizo un llamativo discurso en su programa Las Indomables, en el marco de la conmemoración del 18 de octubre.

La animadora aprovechó su vitrina en Youtube para mandarle una dura advertencia al Presidente Gabriel Boric.

Una en la que la Maldo aseguró que la gente estaba pidiendo a las Fuerzas Armadas en las calles, una situación que podía volverse muy compleja.

“Me voy a dirigir al Presidente de la República por la cual no voté, vieja seré pero no hueo… La lógica, usted debió decir que no hay nada que celebrar. Ya logramos el propósito, ya estamos en el gobierno, no hay que salir a romper, quédense en su casa, ya hicimos el 18 de octubre”, partió diciendo.

Paty Maldonado y su declaración

La comunicadora continuó con sus dichos. “Yo bajo mi responsabilidad le voy a decir algo. Usted es joven… Esto empezó así el año 73′. Empezó con unas bandas armadas y que eran terroristas, hacían desmanes espantosos, nos dejaban sin luz, sin agua, ponían bombas por todas partes. Hubo muchos muertos en esa época… La gente al principio tenía mucho miedo y nos escondíamos en las casas, apagábamos las luces y nos quedamos escondidos para no correr riesgo”.

Y agregó que “fue tanto, igual que hoy día, el terrorismo, los asaltos… a lo mejor a usted le contaron otra película. Pero nosotros vivimos ese terrorismo en carne propia”

“Hasta que un día el pueblo se cansó y salimos a la calle a gritarle las cosas más horrendas a los militares. Nosotros provocamos eso, nosotros obligamos a los militares a salir a las calles. ¿Qué quiere usted, que se repita la historia? No quiero que se repita, es muy doloroso lo que se vivió en esos años por todos lados. Murió gente inocente”, dijo.

Luego, señaló que “la soberbia que usted tiene, no sé por qué me tinca que están buscando esto… Ustedes violaron la patria y a todo su pueblo”.

Finalmente, Paty Maldonado concluyó con que “esto se ve mal, se ve grave. Y no sólo para el pueblo, para ustedes… Haga algo. Se lo pido como chilena, no me gustaría que volviera a pasar lo que pasó el 73. Ustedes no sigan llamando que ‘vamos a celebrar’, porque no tienen nada que celebrar. Lo ocurrió hoy no fue grato para nadie. La gente quiere, la gente grita que quiere a los militares y usted no se da cuenta. ¿No entiende eso?”.