Gala Caldirola celebra su cumpleaños número 30 con un mensaje muy personal: “Me siento plena”

La modelo española Gala Caldirola se ha convertido en uno de los rostros más populares de la televisión chilena. Nada más en Instagram suma más de 2 millones 800 mil seguidores.

Fue allí, en Instagram, donde Gala Caldirola publicó un mensaje muy especial por su cumpleaños número 30. Con una impactante fotografía, la ex participante de El Discípulo del Chef compartió sentidas palabras con sus fanáticos.

El mensaje de Gala Caldirola en su 30 cumpleaños

Esta es la foto que compartió Gala Caldirola por su cumpleaños:

“Hoy cumplo 30 años, cambio de folio y me siento plena!!!!! Me siento feliz y en armonía con mi vida, con mi familia, con mis amigos, con mi trabajo, con mis virtudes y mis defectos”, partió la ex de Mauricio Isla al pie de su postal.

En esa línea, indicó: “Recibo los 30 con una sensación maravillosa!🥹 No se imaginan lo afortunada que me siento de poder cumplir un año más!!! Gracias a todas las personas que siempre están❤️ Como os explico que mi vida está llena de personas maravillosas ?😍 Gracias universo por todo lo que me entregas!!!!!!”.

En solo un par de horas, la foto de Gala Caldirola se había llenado de comentarios con buenos deseos para ella por su cumpleaños.

“Felicidades hermanita, que sean muchos años más de amor y éxitos juntos 🫶🏻 hoy celebramos con todo, te envío el location 📍🚨”. “Ayyy bombona❤️❤️❤️ felicidades!!! Amé ese jeans!! Si me lo compro me quedará parecido!?🥹”. “Muy feliz cumple diosaaaa! Beso grande y todo lo mejor para vos! ❤️🎂😘”. “Felicidades gala hermosa!!!!!!!❤️❤️❤️”. “Gala, sólo te conozco por la tele, pero siempre, en cada programa que te he visto me has parecido una persona bella, simpática, cercana y con sentido común, así que de todo corazón te deseo un sincero feliz cumpleaños y que sigas cumpliendo tus sueños junto a tus seres queridos. Ten una hermosa tarde y que te vaya bonito como dice la canción. Un beso maja y olé !! 🤓👍🌻”. Esos fueron algunos de los mensajes que recibió Gala Caldirola en su publicación de Instagram por su cumpleaños.