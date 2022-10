“No se encuentra en condiciones”: Karen Bejarano abandona el set de “El discípulo del chef”

El jueves 13 de octubre se transmitió un nuevo episodio de El discípulo del chef. Y en esta ocasión, fue Karen Bejarano la protagonista de la mayor polémica del día. Esto luego de que la cantante protagonizara un tenso momento en el programa de cocina de Chilevisión, para posteriormente retirarse del set donde se graba.

Una controversial situación que se originó cuando el equipo de Ennio Carota, compuesto por Valentina Ramos, Dani Castro y Nicole Ángel estaban atrasados en la preparación de unos platos inspirados en la comida italiana. Esto no solo molestó al gourmet italiano, sino que también a Karen Paola, luego de que reclamara que se habían pasado del tiempo.

Al ver que los participantes del equipo de Carota seguían con la decoración de sus platos, a pesar de que el tiempo había acabado, la cantante alegó sobre esto al líder del equipo rojo, Sergi Arola. Todo mientras el chef italiano estaba visiblemente enojado y molesto por la demora de sus aprendices.

“No hueón. No puede ser esta hueá. Dijeron tiempo terminado y la Nicole estaba poniendo así la pasta“, alegó Karen Paola. Lo que tuvo pronta respuesta de Dani Castro, quien se dirigió a sus compañeras. “No pesquí a la Karen. Ayer terminaron la sangría después y nosotros no le dijimos nada“, afirmó.

El chef italiano fue el primero en irse

Uno que no pudo ocultar su enojo con el desempeño de su equipo, fue Ennio Carota. Y es que luego de que se sancionara a sus aprendices por demorarse, clasificando así el equipo verde directo a la prueba de eliminación, su reacción terminó por sorprender a todos los presentes.

El chef italiano mostró abiertamente su furia, y en una ataque de rabia tiró los platos y la olla con comida al suelo. Después de hacer eso, se retiró del set. Sin embargo, no fue el único que abandonó el lugar. Y es que tras acusar a sus compañeros en el programa, Karen Bejarano igualmente se ausentó del estudio de El discípulo del chef en la prueba por la inmunidad.

“Karen ha decidido ausentarse en estos momentos porque no se encuentra en condiciones para estar junto a nosotros en este periodo de evaluación y se reincorporará si es que el equipo rojo debe enfrentarse también al verde en este duelo de eliminación”, informó Emilia Daiber.