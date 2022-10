“Esto será una anécdota”: Carlos Grage, periodista de CHV, confirma que venció el cáncer con emotivo mensaje

Una feliz noticia dio a conocer el periodista de CHV Noticias, Carlos Grage, quien que venció el cáncer de tiroides diagnosticado en julio pasado y por el que debió someterse a cirugía.

Por medio de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, el comunicador manifestó: “Después de varios meses, hoy les cuento la buena noticia: “Los marcadores tumorales están indetectables, y los anticuerpos bajan tal como ocurre cuando el paciente está libre de enfermedad“”.

“Hoy lo puedo decir: Le hemos ganado esta batalla al cáncer. Y lo digo en plural, porque me sentí acompañado por muchos que me hablaron, me escribieron y me apoyaron, pero sobre todo, porque en todo momento estuvo mi amada @javilastra a mi lado, la mujer más fuerte que conocí”, agregó.

En esa línea, Carlos Grage también agradeció a su familia y manifestó: “Estuvieron mis papás, mi hermano, amigos de la vida y especialmente mis hijos, que me dieron la razón principal para seguir, y decir ahora que finalmente… esto será una anécdota”.

“Que la felicidad de estar sano se extienda a todos los que lo necesiten”, cerró el periodista de CHV.