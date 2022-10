“Es más de lo que imaginé”: Icha Sobarzo enterneció sus redes con nueva foto junto a su hija

Icha Sobarzo recibió a su pequeña hija Laura hace un poco más de una semana. La bebé fue presentada en redes sociales por la misma bailarina.

La ex Rojo, Fama Contrafama, reveló que nació Laura a principios de este mes. Fue allí cuando compartió fotografías de la bebé junto a su pareja y su otro hijo.

Ahora, Icha Sobarzo apareció nuevamente en Instagram para enternecer a sus más de 200 mil seguidores con una nueva foto junto a su hija.

View this post on Instagram A post shared by María Isabel Sobarzo (@ichasobarzo)

“Estoy feliz de compartir esta fotito de un momento maravilloso y soñado que estoy viviendo. Me he vuelto a enamorar de una manera que inunda mi corazón ❤ Ella es más de lo que imaginé y soñé 💕 Agradezco la preocupación, el amor y el cariño entregado, Laurita sanita 🥰 y creciendo muy bien 🤗🤭y yo cada ves más recuperada 🤪🤭🤗 He leído tooooooodos sus mensajeros 👍☝🤭🥰mil gracias. Esperamos con Laurita que todos tengan un bello miercoles🥰”, escribió Icha Sobarzo sobre la tierna postal.

Llovieron los mensajes para Icha Sobarzo

La publicación de la bailarina generó reacciones inmediatas entre sus seguidores de Instagram. Al cierre de esta nota, la postal sumaba más de 8 mil 400 likes junto a más de 300 comentarios con buenos deseos para ella y su bebé.

“Hermosa amiga ❤️❤️❤️”. “Felicidades hermosa! ❤️🙌”. “Muchas bendiciones bella, yo también tuve a mi hijita hace un año y aquí estoy disfrutando cada día, es mi regalo junto a mi primer amor, mi hijito ya tiene 17 años así que imagina, es todo nuevo y una gran bendición ❤️❤️❤️❤️❤️”. “Muchas felicidades, que el sol las ilumine siempre🌻”. “Felicitaciones querida Icha ❤️que Dios bendiga y proteja a tú hermosa hija ❤️”. “Es hermosa tu bebita , Dios la cuide y proteja siempre….”. “Que linda una etapa hermosa disfruta a mil cada momento eres una chica muy linda cariños para ti y esa bebita💚”, fueron algunos de los comentarios que recibió Icha en la publicación.