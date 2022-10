Pamela Díaz realizó particular confesión de su relación con el alcohol: "Con el copete me pongo como las viejas pesadas..."

Durante un nuevo episodio del podcast Hoy es hoy, Pamela Díaz realizó una particular confesión relacionada con el alcohol.

En medio del espacio, el cual también contó con la participación de Mario Velasco y Camilo Huerta, la animadora reveló cómo el exceso de alcohol le pasó la cuenta en su momento.

“Yo quiero decir que no tomo nunca más tequila“, anunció la Fiera, al explicar que dicho trago no le trae buenos recuerdos.

Siguiendo con su historia, la modelo explicó las consecuencias que genera en su organismo consumir aquella bebida alcohólica, según lo que explicó el portal Mira lo que hizo.

“Me borro. Se me apaga la tele y ahora con el copete me pongo como las viejas pesadas“, agregó Díaz.

Asimismo, Pamela explicó por qué tomó tan drástica decisión. “(Me pongo) como odiosa, chora y yo digo ‘pero qué estúpida’“, consignó.

Para finalizar, Pamela Díaz cerró su testimonio abordando el cambio de actitud que tiene tras beber tequila.

“Hago caso, pero contesto feo, no contesto de una buena manera y como que me las creo todas“, dijo.