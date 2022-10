“Cuando tocan a mis hijos no paro más”: Marlene de la Fuente arremete otra vez contra Iván Núñez

En los últimos días, se ha revitalizado el conflicto entre Marlene de la Fuente e Iván Núñez. Esto a raíz de que la expareja del periodista de TVN, arremetió contra él, al postear algunos intercambios entre los dos por WhatsApp, donde él reconocía su infidelidad. Además de acusarlo en la ocasión de no aportar lo suficiente para los hijos de ambos.

Lo que tuvo pronta respuesta por parte de Iván Núñez. “Datos matan relatos… Llevo más de 3 años soportando en silencio la difusión de mentiras sobre mi separación (…) Jamás diré nada en contra de la madre de mis hijos por respeto a ella, amor a mis niños y 19 años de vida en común”, escribió el rostro de TVN, al publicar detalles de la pensión de alimento que paga.

En la ocasión, Núñez también aclaró: “Mucho menos publicaría conversaciones privadas. Sin embargo, los datos son los datos“.

Marlene otra vez arremetió

Pero el intercambio de palabras no se quedó ahí, ya que Marlene volvió a la carga. “No diré nada nuevo… Pero todo lo que se publique lo responderé. El padre de mis niños sabe que soy tranquila y que prefiero callar, pero cuando tocan a mis hijos no paro más“, escribió primero la también comunicadora.

Más adelante, la exesposa del rostro de TVN prosiguió con su respuesta. “Señor periodista, casa que es suya porque está a su nombre (de la cual el pie lo pagué yo) y en la cual viven sus hijos a pesar de que tuve que salir corriendo a ponerla como ‘bien familiar’ porque usted me dijo que la desocupara”, acusó.

Tras ello, continuó con su denuncia pública. “Esta casa se ha inundado tres veces y se perdió todo. Incluiré mail donde le solicito ayuda para reparar las habitaciones, pisos y muros porque los niños no podían estar en ella por seguridad. Todo el cableado electrónico estaba dañado. No tuve respuestas. Nadie ha dicho que vivimos sin casa”, afirmó.

Lo acuso de no pagar la educación de sus hijos

Posteriormente, Marlene acusó a Iván Núñez de no ayudar con los gastos de los estudios de sus hijos. “No cancela la educación de sus hijos. Tribunal dijo que debía hacerlo porque él era el sustentador de la familia por años y no por el término de una separación los niños debían quedar desprotegidos”, aseguró.

“Ahí fue cuando apeló al no pago por innumerables veces. Fue rechazada su petición hasta que seguí apelando al no pago (…) Hasta que dejó de pagar. Y cómo no se lo exigen por escrito… Él se olvidó de la educación. Porque este señor no tiene idea de nada con respecto al tema de los niños“, complementó después.

“Ahora entiendo de dónde venían algunas injurias”

Más tarde, se refirió a cuando Núñez habría hecho alusión de que ella no trabajaba (a diferencia de actual pareja). “Yo no lo digo, pero ando colgando con los cuatro niños hasta las 4 AM montando eventos y somos el mejor equipo. Cómo creen ustedes que mis hijos han tenido todo lo que les quitaron desde la separación“, replicó.

En otra publicación en sus historias, Marlene hizo una conclusión al respecto. “Ahora entiendo de dónde venían algunas injurias publicadas y expuestas en las redes sociales. Preocúpense de sus vidas y no hablen de la familia. Porque las mentiras sin pruebas se replican y les llegan a los niños de manera dañina“, expresó.

Luego, la también relacionadora pública, agregó: “No es necesario decir todos los días en nuestras publicaciones ‘voy a trabajar y les mostraré lo que hago’, ‘ya dejé listo en casa y ahora estoy saliendo al trabajo’, ‘acá manejando al trabajo porque me encanta y yo aporto’“.

Finalmente, Marlene de la Fuente realizó una advertencia. “No abran la puerta a nuevos temas. Yo responderé y mostraré todo para seguir esclareciendo mentiras“, cerró.