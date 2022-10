Gabriela Hernández y su tristeza tras el triunfo del Rechazo: “Tengo un dolor muy profundo”

El 4 de octubre, Gabriela Hernández habló sobre su carrera, activismo político y su vida fuera de cámaras en Buenas noches a todos. En conversación con Eduardo Fuentes, la actriz profundizó en diferentes temas, tanto de actualidad como personales. Una oportunidad en la que se refirió por primera vez a los resultados del plebiscito de salida.

Tras que el 4 de septiembre el Rechazo a la nueva Constitución se impusiera con casi el 62% de las preferencias, Gaby Hernández se vio afectada por la derrota. La actriz participó activamente en la campaña del Apruebo, por lo que la estrepitosa derrota le causó mucha tristeza.

“La misma gente rechaza lo nuevo. No quiero hablar del plebiscito ni del Rechazo. Tengo un dolor muy profundo. Me dolió. Nunca voy a denostar contra la gente que votó Rechazo. Pero tienen que informarse mejor, no creer las mentiras“, expresó la mujer conocida por sus papeles en teleseries como Amores de mercado, Purasangre y Pituca sin lucas.

“Es mundial la campaña de la ultraderecha de mentiras”

En ese mismo sentido, afirmó que lo que ocurrió en Chile, pasa en todo el mundo. “Yo nunca voy a decir cosas en contra de la gente que votó Rechazo por no informarse bien, pero es que es mundial la campaña de la ultraderecha de mentiras. Mira en Italia, en España con Díaz Ayuso, con la Cayetana que está ahora“, comentó.

Y luego, la experimentada actriz, agregó: “Es que es… ¿Cómo la gente común y normal sigue escuchando al patrón abusivo en vez de escuchar a esta gente joven que viene con el único ánimo de emparejar la cancha?“.

Finalmente, Eduardo Fuentes le preguntó si cabe la posibilidad de que la propuesta constitucional era la que estaba mal. “No era perfecta e incorporó temas que son importantes, pero que en este país hay temas absolutamente más importantes“, respondió Gabriela Hernández.