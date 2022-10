“Myriam, pon la tetera”: Estos son los mensajes de la supuesta infidelidad de Camilo Zicavo a Denise Rosenthal

Ha sido el gran pelambre de estos días. Una supuesta infidelidad de Camilo Zicavo a Denise Rosenthal que dejó la grande en redes sociales.

Es que la pareja de artistas estaría en una crisis, según los reportes de quienes se han convertido en la PDI de Instagram, plataforma donde se han filtrado varias informaciones.

Todo comenzó con el viaje de Denise a los Billboard Latin Music Week en Miami. Una travesía que duró un mes, donde mientras ella brillaba en el mundo de la música, en el cibermundo se filtraban unos chats entre su esposo y otras mujeres.

Una situación que si bien empezó como una “funa”, luego fue escalando al punto de que todos empezaron a comentar el engaño del intérprete.

Incluso, se dijo que Rosenthal estaba soltera, debido a un TikTok que compartió al ritmo de la canción Butakera y una letra donde justo hablaba de estar “soltera”.

Así, mientras distintos perfiles de Instagram dedicados el mundo del espectáculo comenzaron a preguntarse qué pasaba entre Camilo y Denise, otros simplemente publicaron algunas de las conversaciones.

Y en uno de estos intercambios se lee como el cuñado de Camila Vallejo interactúa con una joven a la que le hace preguntas un tanto pícaras.

“¿Y tú? ¿Estás haciendo tu cardio? Jaja”, se lee que le dice a esta fémina el cantante, mientras ella responde “no tengo a nadie para hacer ese cardio, jajá”.

Un diálogo coqueto, pero no evidente o que pudiese confirmar una infidelidad, pero que fue parte de lo que se filtró y que indignó en Twitter.

Parece que el cahuin Camilo zicavo al final es el cartuchismo y cahuineo del país no más, no hubo coito, no hubo besos, ni menos contacto físico, el engaño son 3 líneas de chat. La cama es de la Denise y el hueón.

— Hugo (@hugoelamable) October 3, 2022