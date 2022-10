Alejandra Fosalba desclasificó historias sobre desnudos que realizó en televisión y enfatizó en una particular anécdota: “Transgredí mis propios límites…”

La actriz se tomó unos minutos del espacio para referirse a los

“Valió la pena, pero creo que fuimos un poco más allá. De alguna forma todos estábamos probando cuál era el límite. Siento que no lo encontramos mucho. En mi caso, siento que transgredí mis propios límites”, reveló al principio Alejandra según consignó La Cuarta.

En ese contexto, explicó que “era muy vergonzoso encontrarse en la calle con la gente que me decía, con tono picarón, que me vieron anoche en una escena, por ejemplo”.

La anécdota de Alejandra Fosalba

“Una vez en una escena de ducha, yo estaba de espalda y me puse un tipo taparrabo, me estoy duchando y de repente veo a un sonidista que está de tal manera que no me estaba mirando, me evitaba, y resulta que el taparrabo estaba en el suelo, estaba a potope”, desclasificó Fosalba.

Para terminar, la actriz recordó añgunas escenas de desnudos que grabó junto a su colega, Francisco “Pancho” Melo.

“Obvio que tuve que seguir, imagínate partir todo de cero. Hay mucha anécdota de desnudos con Pancho. Por ejemplo, teníamos que practicar, ver técnicas para que se viera natural y por supuesto, sin pasarse para el otro lado”, finalizó.

Cabe destacar que el episodio también contó con la participación de Leo Rey, Iván Arenas, Eva Gómez y Mario Velasco.