Leo Rey reveló la historia que inspiró una de sus canciones: “Una amiga se enamoró de mi mujer”

Este viernes se estrena un nuevo capítulo de Podemos Hablar (PH). En este episodio, los invitados son Iván Arenas, Eva Gómez, Alejandra Fosalba, Mario Velasco y Leo Rey. Todos ellos conversaron entre sí y con Jean Philippe Cretton sobre diferentes pasares de sus vidas. Distintas anécdotas que serán contadas en la transmisión de esta noche.

Y uno que aprovechó de contar historias interesantes que hasta la fecha eran desconocidas, fue Leo Rey. En el episodio que podrá verse este viernes en horario prime, el cantante reveló el origen de su canción Eva. Uno de sus últimos hits, que tiene como inspiración la infidelidad de su entonces novia con otra mujer.

El tema tiene la siguiente letra: “Dime por qué lloras/ Si eres tú la ganadora/ En esta historia/ Y yo el tonto que engañabas/ Mi mejor amiga/ Quiere a mi mujer/ Son amantes/ Me engañan/ Dos mujeres que se aman/ Devorándose la piel/ Se desnudan escondidas en la cama”.

“No me podía oponer al amor”

A propósito, en PH, Leo Rey comentó la historia que originó esta canción. “Una amiga mía se enamoró de mi mujer y mi mujer de ella (…) Yo la invitaba a jugar Play, pasábamos el tiempo y pasó (…) Ahora me lo tomo como humor, pero antes pensaba en ‘qué hice mal’“, relató el exvocalista de La noche.

Posteriormente, señaló que ya dio por superado lo ocurrido. “Estoy tranquilo, porque me gusta que haya encontrado el amor (…) Lástima que no fue conmigo, pero ella está feliz“, comentó.

Finalmente, declaró que a pesar de lo sorpresivo e inesperado que fue, hoy ve el lado medio lleno del vaso. “Por supuesto que fue algo que no me esperaba, y no es que me haya dolido el ego o algo así (…) Fue raro entenderlo, pero lo vi por el lado positivo y no me podía oponer al amor“, cerró.