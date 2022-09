Rodrigo Sepúlveda reveló las razones de su ausencia en el noticiero

El pasado sábado, 24 de septiembre, el comunicador Rodrigo Sepúlveda no estuvo en el noticiero, emitido por las pantallas de Mega. Para reemplazarlo en aquella emisión estuvo su colega Daniel Silva.

Daniel acudió al Meganoticias Alerta en su lugar por presuntos problemas de salud. En primer lugar, Silva entregó novedades sobre el concierto de Coldplay en Santiago, el tercer show de su gira en nuestro país. Fue allí cuando hizo referencia a Rodrigo Sepúlveda.

“Así, al ritmo de Coldplay, le enviamos un tremendo saludo al dueño de casa, al ‘Sepu’“, expresó Silva en plena emisión. Para finalizar, dijo: “Vuelve mañana, recargado”.

La razón de la ausencia de Rodrigo Sepúlveda

Este domingo, tal como fue anunciado, Rodrigo Sepúlveda volvió al noticiero. Allí se dirigió a los televidentes para explicar su ausencia.

“No estaba muerto, andaba de parranda”, partió el comunicador al iniciar sus labores en la conocida señal.

En esa línea, agregó en tono de broma: “Esa es la verdad, andaba de parranda. Llamé a mi jefe y le dije: ‘Me voy una semana, chao, olvídense de mí’. Y él me dijo: ‘Bueno Sepu, te lo mereces’. Una semana de parranda”.

Pero luego reveló la verdadera razón que lo llevó a ausentarse de la emisión: “¿Saben qué pasó? Tuve Covid. Estuve tirado en mi cama y tuve que cumplir los siete días, y estuve bien. Después les voy a contar mi experiencia con el coronavirus, porque fue particular”.

“La tenía que vivir antes de que se liberaran todas estas medidas sanitarias, tenía que vivirlo antes de. Llevo dos años y medio hablando del Covid, había que experimentarlo. Esa fue la historia“, sumó.

Para finalizar, Rodrigo Sepúlveda agradeció a sus seguidores por la preocupación: “Durante la semana me desconecté a mil, salvo por la selección chilena, pero fue por eso. Me agarró el Covid una semana y hoy día me levanté porque me dieron el alta. Muchísimas gracias”, finalizó en pleno programa.