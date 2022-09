“No informábamos nada positivo”: exnotera de “Mucho Gusto” explica las razones de su renuncia

En mayo de este año, Tania Mardones renunció como notera de Mucho Gusto. Desde los tiempos de la universidad, siempre quiso trabajar en televisión. Sin embargo, desde 2021 que tuvo sinsabores en su trabajo, a lo que se sumó una delicada situación familiar.

Con una mirada crítica a los programas matinales de la TV abierta, la periodista reveló a Las Últimas Noticias los motivos de su renuncia. Puso énfasis en la muerte de su abuelo materno, Luis Vergara, hecho que la hizo replantear su presente en la pantalla chica.

“Me di cuenta que los matinales son un arma de doble filo. Son muy fríos porque una persona sale al aire 10 minutos o 30, cuando al tema le va bien en rating. Pero antes de salir al aire con esa señora, que tiene un dolor terrible, yo tenía que esperar una o dos horas. Consolarla, contenerla y muchas veces esperaban horas”, expresó la periodista.

Luego, la comunicadora titulada en la Universidad Finis Terrae, agregó: “Y después tenía que decirles que se bajaba su entrevista (que no iría al aire)… Eso me empezó a pesar después de la muerte de mi tata“.

“Quise priorizar mi salud mental”

Más adelante, Tania contó un episodio que vivió en Mucho Gusto. “Una vez me tocó ir a Quilpué porque la información preliminar era que habían encontrado un joven descuartizado adentro de una lavadora. Fuimos, pero la PDI confirmó que el cuerpo estaba completo y como cambió la información, no salimos al aire“, relató.

“Eso me marcó, ahí dije ‘¿Cuál es mi función? ¿Qué voy a informar?’, lo morboso, lo que sube el rating, el GC más terrible… O, voy a darle espacio a una persona que necesita pedir justicia y lo voy a hacer en los tiempos que esa persona quiera. Me empecé a cuestionar todo eso“, complementó después.

Tras ello, profundizó en sus críticas después de su experiencia en el matinal. “No informábamos nada positivo y yo llegaba con todo eso a la casa. Entonces quise priorizar mi salud mental. Puse en la balanza: ¿Me gusta más la pantalla o voy a ser fiel a mis valores y mi salud? Y prioricé mis valores y mi salud“, afirmó.

Una realidad que desconocía casi totalmente previo a su llegada a la televisión. “Es distinto verlo desde afuera a vivirlo. La tele se puso más oscura después del estallido social, se fueron al extremo. Demasiado pesimismo, demasiada delincuencia, a veces yo hablaba una hora solo de hechos delictuales y eso te pesa“, declaró.

Su evaluación del papel de los matinales en las elecciones

Posteriormente, cuestionó la cobertura que le han dado los matinales a las elecciones. “Yo sentía que los matinales éramos tendenciosos en la información (…) Los matinales, que es de lo que puedo hablar, quedaron al debe y el poder de un matinal puede repercutir en el voto de alguien”, aseguró.

Después, la experiodista de Mega, añadió: “Faltó más objetividad, salir más a la calle a hablar con la gente, faltó educar y eso confirma que alejarme fue una decisión correcta para esta época de mi vida. No digo que no vaya a volver, pero hoy no me siento tranquila con lo que se informa, con el contenido”.

No añora volver a la televisión, no tiene apuro. “Desde que renuncié no siento que la extraño. Yo hablé de lo que me hizo salir, pero también hay cosas positivas en la televisión. Sirve para ayudar a gente necesita ser escuchada, para llegar a rincones que no tienen ayuda. Pero a mí me afectó más allá“, manifestó Tania Mardones.

“Tener pantalla no es más importante”

A raíz de estos dichos, ADN se contactó con Tania Mardones, actual productora ejecutiva de La Junta Plus, para conocer en profundidad su experiencia en Mucho Gusto y también sus críticas a los matinales. En la ocasión, la comunicadora aseguró no volverá ser parte de un matinal.

“Llegar a Mucho Gusto fue súper bueno. Porque a mí me llamaron de ese matinal. Yo estaba en el Buenos días a todos y me llamaron para trabajar allá. Me sentí súper valorada como profesional. También quería ya dejar un poco TVN y empezar a buscar nuevas casas televisivas, para poder mostrar mi trabajo de otra forma“, expuso.

“La verdad es que el equipo me recibió súper bien. Hice muy buenos amigos ahí. Mis jefes también me apoyaron harto, por sobre todo con la muerte de mi abuelo”, complementó después.

Sin embargo, la otrora notera de Mucho Gusto insistió en sus críticas al matinal. “Pero finalmente, en el matinal en el que yo haya estado, yo habría tenido la misma reflexión de los matinales en general. Porque todos ofrecen el mismo contenido. No hay ninguno que se destaque por informar diferente“, señaló.

Si volviera a la televisión, sería en programas distintos, culturales

Finalmente, Tania Mardones no descarta volver a la televisión, mientras no seas un matinal. Le gustaría probar en áreas como cultura, entretención, viajes, entre otras. “Algún desafío que no juegue con el morbo“, indicó.

“No descarto volver a la televisión. Pero lo que sí estoy segura, es que no quiero volver a un matinal producto de lo mismo que dije. Para mí salir de un matinal fue priorizar mi salud mental. Y no podría traicionarme a mí misma de esa forma de nuevo. Siento que mis valores están primero y tener pantalla no es más importante“, concluyó.