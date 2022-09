De cara a su regreso a la televisión tras 20 años de ausencia, Margot Kahl fue entrevista en horas recientes en el programa Buenas Noches a Todos, emitido por las pantallas de TVN.

En Diálogo con Eduardo Fuentes, la animadora de televisión habló de todo, incluyendo un complejo momento que atravesó en el pasado. Margot Kahl dio detalles del diagnóstico de cáncer de piel que padeció años atrás.

El diagnóstico de Margot Kahl

Lo primero que dijo la animadora fue que dio con el diagnóstico tras sentirse una masa abultada en la espalda. “Me tomé una foto, me metí internet, comparé con las fotos que había y pedí hora al dermatólogo. Le dije que no sabía lo que podía ser, y él me mandó hacer una biopsia y salió el resultado”, reveló.

Sobre el cáncer de piel, Margot Kahl reveló que “fue un tumor, un cáncer de piel muy localizado. Y más allá de la cicatriz y los ocho puntos que tengo en el hombro, la verdad no pasó más allá, y lo agradezco”.

En esa línea, sumó: “No puedo tomar sol nunca más en la vida, pero en algún minuto me asusté un poquito, sobre todo antes de que me dieran el diagnóstico“.

Margot también habló con Eduardo Fuentes de su recuperación: “Salió todo muy limpio, perfecto. Te mentiría si te digo que lo alcancé a vivir como algo muy potente, porque la verdad no puedo compararlo a lo que vive otra persona”.

Y para concluir, reflexionó en el programa: “Es una llamada de atención, sin duda para disfrutar más la vida, quejarse menos, para agradecer, y haber tenido la suerte de verlo inmediatamente”.