"La agarrá...": Gesto de Gabriel Boric en cueca con Irina Karamanos desató la locura en Twitter

Gabriel Boric bailó su esperado pie de cueca, que dio el vamos a las fondas del Parque O’Higgins. Y, obviamente, Twitter se desató en comentarios.

Es que mientras varios alabaron las clases que tomo el Presidente semanas antes, indicando que lo había hecho bastante bien, otros posaron sus ojos en Irina Karamanos.

Esto porque la polola del mandatario también bailó, ataviada de un sencillo look compuesto por una falda de color azul y una blusa blanca.

Un atuendo que a varios les gustó, al igual que el que lució Irací Hassler, la alcaldesa de Santiago, quien apareció con un vestido azul y una flor blanca en el pelo.

Encontré regio que la Irina con la Irací no hayan salido de huasas de salón que le dicen en esta cosa del Parque O’higgins oye, país qliao clasista y apatronao’. — Estefania Vicencio P (@evicenciop) September 15, 2022

Irina y el gesto romántico de Boric

Eso sí, más allá de los vestuarios que usaron tanto la edil como la pareja del magallánico, lo que más llamó la atención fue un llamativo gesto en una de las performances.

Uno que generó que varios cibernautas hicieran hincapié en él. “Oye la vuelta con agarrá de cintura que se pegó el presi con la Irina”, dijo una cibernauta.

En tanto, otra expresó “me encantó esa vuelta con agarrá de cintura en el baile de Irina y el Presi. Si no bailamos la cueca así, mejor no me invite”.

OYE LA VUELTA CON AGARRÁ DE CINTURA QUE SE PEGÓ EL PRESI CON LA IRINA 😏😏😏 — cami ✨ (@vivanlasgaygas) September 15, 2022

Me encanto esa vuelta con agarrá de cintura en el baile de Irina y el Presi. Si no bailamos la cueca así, mejor no me invite 🤭 #cueca — Valeria Paz (@vale_cabello) September 15, 2022

Eso sí, además de estas publicaciones, también surgieron los clásicos memes, evaluando el desempeño de todas las autoridades que se atrevieron con el baile nacional.

*Va a bailar Boric Los fachos culiaos: pic.twitter.com/bEDm3G9gp6 — Gatonzio (@Gatonzi0) September 15, 2022

El pie de cueca de Boric: entusiasta, buen aprendizaje de la coreografía, audaz en su cueca con Irina, mucha energía a veces. Le pongo un pic.twitter.com/MnRbaWi0FG — Camila Sanhueza (@cisanhueza) September 15, 2022

Boric bailando la primera cueca del Parque O'Higgins, inmediatamente todos nosotros: pic.twitter.com/jsAEcHGg9D — Inna-𝙕! (@zmsickmarvel) September 15, 2022

El Boris está bailando cueca en las fondas del Parque O’Higgins 😻 pic.twitter.com/VXaHg8VDPq — Sebastián Lillo ✨ (@SebaLillo_M) September 15, 2022

De esta forma, Gabriel Boric e Irina Karamanos congregaron casi todos los comentarios en redes sociales, dejando claro que su pie de cueca era parte de lo más esperado de la jornada.